Spojené státy a Írán v noci ohlásily další údery, píší agentury

Americká armáda uvedla ve středu kolem 4:00 SELČ, že dokončila novou vlnu úderů na Írán, která trvala sedm hodin. Íránské revoluční gardy oznámily údery na Bahrajn, Kuvajt či Jordánsko, píší agentury. Bahrajn a Kuvajt v noci hlásily útoky.
Americké velitelství CENTCOM uvedlo, že americké síly dokončily vlnu úderů, jejímž cílem bylo snížit schopnost Íránu útočit na obchodní lodě. Velitelství poukázalo na to, že americké síly údery provedly v ten samý den, kdy obnovily námořní blokádu na íránské přístavy.
Íránské revoluční gardy oznámily prostřednictvím oficiálních médií, že udeřily na základnu americké páté flotily v Bahrajnu. Tvrdí také, že zaútočily na základny, kde se nachází američtí vojáci, v Kuvajtu a Jordánsku. Íránské revoluční gardy uvedly, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený, „dokud Spojené státy neukončí svůj akt agrese“. Revoluční gardy také tvrdí, že nepřátelé Íránu musí „očekávat uzavření dalších cest pro export ropy a plynu, které slouží zájmům Spojených států a jejich spojenců“.
Bahrajnské úřady při protivzdušném poplachu ze středeční noci vyzvaly své obyvatele, aby zůstali v klidu a vyhledali úkryt. Kuvajt v prohlášení v noci uvedl, že jeho protivzdušná obrana ničila drony, které jsou součástí „íránské agrese“.
Írán na země v okolí útočí v reakci na americké údery, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože je Washington používá ve své operaci proti Íránu. Íránské útoky v minulosti zasáhly i civilisty.
Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká pátá flotila. Americké síly jsou umístěny i v Kuvajtu, který hlásil v úterý zranění čtyř příslušníků ozbrojených sil po íránském zásahu lodi.