Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán, který hlásí exploze


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Americká armáda v pondělí pozdě večer SELČ oznámila, že podniká další vlnu úderů proti Íránu a že je to třetí noc v řadě, kdy Spojené státy útočí na cíle v islámské republice. Íránský zpravodajský server Klub mladých novinářů (YJC), který je propojen se státní televizní stanicí IRIB informoval o explozích v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v provincii Hormozgán a také na ostrově Kíš v Perském zálivu. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr výbuchy otřásly i ostrovem Kešm v Hormuzském průlivu.

„Tyto útoky budou znamenat další vysokou cenu pro íránské síly a povedou k dalšímu rozkladu jejich schopností útočit na nevinné civilisty a obchodní lodě v Hormuzském průlivu,“ sdělila na síti X americké velitelství CENTCOM, které koordinuje síly USA na Blízkém východě. To dále uvedlo, že USA zahájily údery 16:45 východoamerického času (22:45 SELČ).

Od víkendu se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Americký prezident Donald Trump mezitím oznámil, že USA obnovují námořní blokádu vůči Íránu, podle amerického námořnictva se tak stane od úterý.

Trump: USA zničí horský masiv poblíž jaderného komplexu v Natanzu

Trump také v pondělí v pořadu Hugh Hevitt Show prohlásil, že USA zničí horský masiv jižně od íránského jaderného komplexu Natanz. Dodal, že Washington bude nadále na Írán tvrdě útočit, informovala agentura Reuters. „Pohoří silně sledujeme. S jejich jaderným programem se jim nedaří. Ale pravděpodobně se na horu brzy zaměříme,“ uvedl Trump.

Horský masiv, v perštině známý jako Ku Kolang Gáz Lá, leží nedaleko íránského zařízení na obohacování uranu v Natanzu, které bylo při útocích těžce poškozeno. Nachází se v něm silně opevněný podzemní komplex se dvěma tunelovými systémy. Podle odborníků jsou uloženy tak hluboko, že jsou mimo dosah i nejvýkonnějších amerických protibunkrových bomb.

USA podle Trumpa obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzu. Růst cen ropy zrychlil
Hormuzský průliv (12. července 2026)

Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Nejnovější vývoj ovšem vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a k přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.

Americká armáda útočila na íránské vojenské cíle, Írán hlásí odvetné údery
Letouny F-15E Strike Eagle, ilustrační foto

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