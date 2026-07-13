Provoz v Hormuzském průlivu klesl na několikatýdenní minimum

Počet lodí proplouvajících Hormuzským průlivem v neděli klesl na nejnižší úroveň za několik týdnů, ukazují data o lodní dopravě. Důvodem jsou obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem a útoky na lodě v oblasti Blízkého východu, což zvyšuje obavy o bezpečnost, uvedla v pondělí agentura Reuters. Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
Mezi tankery, které z průlivu vypluly, je i plavidlo Humanity s nákladem dvou milionů barelů íránské ropy. Proplul i tanker Capetan Andreas, který přepravoval přibližně půl milionu barelů ropných produktů z Kuvajtu. Údaje rovněž ukázaly, že tři prázdné tankery vpluly do Perského zálivu, aby tam naložily ropu. Většina tankerů při průjezdu průlivem vypnula transpondéry, aby je nešlo identifikovat a aby nebylo možné sledovat jejich polohu.
O víkendu nebyl podle dostupných údajů ze sledování lodí zaznamenán žádný tanker přepravující zkapalněný zemní plyn (LNG), který by do průlivu vplul.
Podle údajů společnosti Kpler opustil Hormuzský průliv v období od 10. do 12. července jeden tanker pod kontrolou společnosti Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC). Plavidlo směřuje do přístavu v indickém státě Gudžarát.
Podle Trumpa je průliv otevřený
Americké síly dokončily další vlnu útoků proti Íránu. Podle oblastního velitelství CENTCOM zasáhly desítky cílů na několika místech pomocí přesně naváděné munice.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený pro komerční dopravu. Írán ale už dříve oznámil, že průliv uzavřel, když jedna loď plula po neschválené trase a byla zasažena.
Íránské revoluční gardy uvedly, že jejich námořnictvo v noci na pondělí zastavilo v Hormuzském průlivu dvě lodě tím, že vyřadilo jejich systémy. Neuvedly však, o jaká plavidla šlo.
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba dvacet procent světových dodávek ropy a LNG.