Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, USA ohlásily nové útoky na Írán


12. 7. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Íránské revoluční gardy v noci na neděli SELČ oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co střílely na loď plující nepovolenou trasou, uvedly tiskové agentury. Průliv, klíčový pro mezinárodní obchod, zůstane prozatím uzavřený, poznamenala agentura DPA. Po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem oznámilo velitelství amerických sil v oblasti další vlnu útoků proti Íránu.

„Loď byla zasažena varovnými výstřely a zastavena,“ citovala agentura AFP z prohlášení revolučních gard. „Po tomto incidentu a vzhledem k nejistotě způsobené nezákonným zásahem cizích mocností bude Hormuzský průliv uzavřen do odvolání a do ukončení operací Spojených států v regionu; žádným lodím nebude povolen průjezd,“ dodaly gardy. Zároveň pohrozily útokem na americké základny v oblasti Perského zálivu.

Americká vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila, napsala agentura DPA. Avšak nejmenovaný představitel potvrdil novináři Baraku Ravidovi, že revoluční gardy střílely na obchodní loď, která se pokoušela proplout Hormuzským průlivem. Loď byla zasažena a vážně poškozena.

Íránská televize informuje o výbuších v Búšehru a v Asalúji

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo na sociální síti X, že spustilo další vlnu útoků proti Íránu poté, co revoluční gardy zaútočily na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou Hormuzem. Jeden člen posádky je pohřešován, loď nemůže pokračovat v plavbě kvůli požáru a značnému poškození strojovny, oznámilo velitelství a dodalo, že americká útoky mají oslabit íránskou schopnost napadat civilní plavidla.

Íránská televize podle agentury Reuters informovala o výbuších v Búšehru a v Asalúji na jihu země.

Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.

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Donald Trump

Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Stalo se tak poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny.

Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu.

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