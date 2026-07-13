Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti íránským útočným kapacitám

Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Informovaly o tom v noci na pondělí světové tiskové agentury. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbás, ale také v přístavu Džásk, poblíž rovněž přímořského Siriku a v částech provincie Búšehr, informovala s odvoláním na íránská média agentura Reuters. Na vojenské cíle v Íránu útočila americká armáda už v neděli. Teherán podle agentury AFP prohlásil, že americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců.
Americká armáda uvedla, že její údery snižují schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě svobodně proplouvající Hormuzským průlivem.
Televize CNN s odvoláním na americkou armádu informovala, že íránské revoluční gardy (IRGC) v noci ostřelovaly obchodní lodě v Hormuzském průlivu a americké letouny úspěšně sestřelily íránskou řízenou střelu a jednosměrný útočný dron.
Spojené státy minulý týden obnovily údery na Írán poté, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené kvůli tomu, že íránské síly napadají lodě v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.
Íránská státní média už v neděli informovala, že „nepřítel“ v neděli odpoledne zasáhl nejméně deseti projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila proti íránským raketovým a protivzdušným systémům a rovněž proti menším lodím íránských revolučních gard v úžině.
Agentura Fars v neděli informovala, že výbuchy byly hlášeny nejen z ostrova Kešm, ale také z přístavního města Bandar Abbás na íránské pevnině, které je vzdáleno několik kilometrů od ostrova Kešm. Podle agentury IRNA byly všechny cíle na ostrově Kešm vojenské a útoky si nevyžádaly žádné oběti.
Ceny ropy v pondělí kvůli nepřátelským akcím v Hormuzském průlivu vzrostly o více než tři procenta, píše AFP.