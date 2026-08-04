Desítky hasičů likvidují požár lesa na Šumavě


4. 8. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem, informoval mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13:00 jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření ohně lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic,“ uvedl mluvčí. Na místě je přes šedesát hasičů.

Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení. Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. „Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázském dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružně,“ dodal Poncar.

V Plzeňském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území Česka výstraha před rizikem požárů.

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Lesní požáry, archivní snímek

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