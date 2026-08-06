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Tuzemské podniky se nyní podílejí téměř 30 procenty na plánované dostavbě Dukovan, řekl ČT ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Celkem by si tuzemský průmysl měl sáhnout na zhruba 60 procent zakázky. Část firem už s jihokorejskou KHNP, která má dva bloky jaderné elektrárny stavět, podepsala memoranda, některé již mají smlouvy. Korejci uvedli, že dosud bylo s českými společnostmi podepsáno celkem 16 kontraktů, včetně smlouvy o dodávce parní turbíny se Škoda Power, smlouvy o podpoře při projektování a licencování s Energoprojektem Praha a smlouvy o podrobném průzkumu staveniště s ČEZ EP. Velkou zakázkou pak budou hybridní chladicí věže. Celkem se chce na dostavbě Dukovan podílet asi devadesát firem.