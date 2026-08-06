VideoČeské firmy usilují o zakázky při dostavbě Dukovan


6. 8. 2026|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Tuzemské podniky se nyní podílejí téměř 30 procenty na plánované dostavbě Dukovan, řekl ČT ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Celkem by si tuzemský průmysl měl sáhnout na zhruba 60 procent zakázky. Část firem už s jihokorejskou KHNP, která má dva bloky jaderné elektrárny stavět, podepsala memoranda, některé již mají smlouvy. Korejci uvedli, že dosud bylo s českými společnostmi podepsáno celkem 16 kontraktů, včetně smlouvy o dodávce parní turbíny se Škoda Power, smlouvy o podpoře při projektování a licencování s Energoprojektem Praha a smlouvy o podrobném průzkumu staveniště s ČEZ EP. Velkou zakázkou pak budou hybridní chladicí věže. Celkem se chce na dostavbě Dukovan podílet asi devadesát firem.

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VideoČeské firmy usilují o zakázky při dostavbě Dukovan

Tuzemské podniky se nyní podílejí téměř 30 procenty na plánované dostavbě Dukovan, řekl ČT ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Celkem by si tuzemský průmysl měl sáhnout na zhruba 60 procent zakázky. Část firem už s jihokorejskou KHNP, která má dva bloky jaderné elektrárny stavět, podepsala memoranda, některé již mají smlouvy. Korejci uvedli, že dosud bylo s českými společnostmi podepsáno celkem 16 kontraktů, včetně smlouvy o dodávce parní turbíny se Škoda Power, smlouvy o podpoře při projektování a licencování s Energoprojektem Praha a smlouvy o podrobném průzkumu staveniště s ČEZ EP. Velkou zakázkou pak budou hybridní chladicí věže. Celkem se chce na dostavbě Dukovan podílet asi devadesát firem.
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Kvůli suchu jsou téměř prázdné studny v některých menších obcích. V Putimově na Vysočině přitéká do vodojemu zhruba jen třetina obvyklého množství vody, obec ji proto musí dovážet cisternou z nedalekého Pelhřimova. Situaci, kdy chybí pitná voda, municipalita přitom nečelí poprvé. Třeba po víkendu často neteče vůbec. Za nedostatek vody může podle starosty malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. Místní se ho pokoušejí opravit.
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27. 7. 2026

Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla armáda

Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek po poledni při návratu z výcvikového letu, jedna vojačka zemřela a čtyři vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper, pokračuje vyšetřování události.
24. 7. 2026Aktualizováno24. 7. 2026

Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojačka

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk při pádu zemřel, náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč později sdělil, že šlo o ženu. Dalších sedm lidí záchranáři ošetřili a převezli je do nemocnic v Brně, Jihlavě a Třebíči. K nehodě došlo při návratu z výcvikového letu.
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Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než tři koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně, zjistili zpravodajové ČT a agentury ČTK. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) zatím dopad konce regulace není tak silný, jak se očekávalo.
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