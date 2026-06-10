Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna

Ve čtvrtek má sněmovna opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. O jejím obsahu a odhadovaném průběhu schvalování hovořila v pořadu Interview ČT24 ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Soudí, že novela zřejmě nenabude účinnosti k 1. červenci, jak se původně předpokládalo, ale požádá kolegy, aby se tak stalo co nejdříve. K první etapě změn a vzniku centrálního Úřadu rozvoje území by mělo dojít od počátku roku 2027, řekla ministryně moderátorovi Jiřímu Václavkovi.
Do debaty k novele zákona je v druhém čtení přihlášeno ještě několik desítek poslanců. Ministryně věří, že ve čtvrtek projde do třetího čtení. Novela podle ní stojí na půdorysu stavebního zákona, který připravila dřívější ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). „Půdorys jsme vylepšili a přinesli jsme ho do sněmovny,“ řekla. Odmítla názory, že zákon byl napsán na míru velkým developerům.
První etapa změn, kdy má vzniknout centrální úřad, by podle Mrázové měla nastat od ledna 2027. Ke změnám v území na krajské či obecní úrovni by pak mělo dojít od ledna 2028.
Hlavním cílem novely stavebního zákona je vznik centrální státní stavební správy. Rozsáhlou novelu předložili představitelé vládní koalice jako poslanecký návrh. Nemusel tak projít řádným připomínkovým řízením. Podle koaličních politiků byla novela předložena tímto způsobem, aby mohla být rychle schválena. Původní návrh obsahoval několik stovek stran. Následně byl vypracován komplexní pozměňovací návrh novely, který čítal zhruba 1100 stran, uvedla agentura ČTK.
Moderátor Václavek v pořadu připomněl rozsáhlost návrhu i jeho kritiku například ze strany České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů či zástupci sdružení zastupující obce, architekty, inženýry, úředníky či ekology. Mrázová oproti tomu zmínila, že má podporu například Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Zároveň soudí, že poslanci mají své kluby a expertní aparát, aby se s návrhem novely dokázali dostatečně seznámit.
Co je cílem novely?
Novela stavebního zákona má podle vládní koalice stavební řízení především urychlit a zavést kromě jiného státní stavební správu. Od 1. ledna 2027 by měl vzniknout centrální Úřad rozvoje území, který převezme povolování velkých dopravních a energetických staveb a také projektů s převažující funkcí bydlení nad 10 tisíc metrů čtverečních. O rok později mají vzniknout nové stavební úřady na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.
Ministryně k novele řekla, že „je to krizové řešení v krizové době“. Cílem je co nejrychleji dostat byty na trh a zlevnit bytovou výstavbu.
Bytové komplexy a jejich role
U projektů s převažující funkcí bydlení nad 10 tisíc metrů čtverečních Mrázová soudí, že minimálně sto bytů v každém projektu ve zrychleném řízení vznikne. „Podle našich průzkumů to opravdu budou bytové komplexy, kde vznikne kolem dvou set bytů,“ uvedla s tím, že u nich očekává bytovou funkci aspoň na 70 procentech podlahové plochy. Mělo by jít pouze o vyhrazené a strategické stavby státu.
Od roku 2028 má pak dojít ke zjednodušenému a zrychlenému povolování pro všechny ostatní stavby, které nejsou „vyhrazenými“. Půjde o menší projekty. Jako příklad zmínila povolení pro rodinný dům do dvou měsíců. Mrázová v pořadu zdůraznila, že v příštím roce se pro kraje a města ještě nic měnit nemá. To začne až od roku 2028, kdy mají například vzniknout nové stavební úřady na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.
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