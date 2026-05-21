Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj (MMR) Zuzany Mrázové (ANO). Přestupkový úřad má přezkoumat nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Ona je považuje za administrativní pochybení a s úřady chce spolupracovat. Opozice hodlá ve sněmovně řešit taky nedávné výroky ministryně.
„Nikdy jsme si nežili nad poměry, nejezdili jsme na drahé dovolené,“ okomentovala před dvěma týdny užívání levného městského bytu v jednom z obecních domů ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Na sociální sítě si přitom vystavila v posledních letech fotky z návštěv Spojených států, Japonska nebo třeba Brazílie. Podle ministryně cesty platila sestra.
„Veškeré podstatné informace k těmto tématům již byly ze strany paní ministryně dostatečně a otevřeně odkomunikovány, a proto je nebudeme dále komentovat,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí ministerstva MMR Veronika Lukášová.
Do vlády Mrázovou nominovalo hnutí ANO a členové vedení za ní stojí. Opoziční politici ji však vyzývají k rezignaci.
„Ukázalo se, že nemluvila pravdu, že to je prostě příklad ryzího pokrytectví a spolu s těmi kauzami, které za ní stojí, nemůže zastávat post ministryně pro místní rozvoj,“ řekl předseda opoziční strany ODS Martin Kupka.
„Máme politiky – myslím tím členy vlády – hodnotit dle jejich výsledků, nikoliv podle toho, co o nich kdo napíše v médiích, takže je pro mě důležité, co dnes dělá na resortu,“ uvedl vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Už na začátku měsíce Mrázovou podpořil také premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že změny ve vládě nechystá.
Kauza se může řešit ve sněmovně
Část opozice teď zvažuje, že bude chtít situaci kolem ministryně Mrázové zařadit jako bod na program jednání sněmovny příští týden. Dosavadní vysvětlení šéfky resortu některým zákonodárcům totiž nestačí.
„(Myslím, že) by v tomto případě bylo asi nejlepší, kdyby paní ministryně vše vysvětlila v rámci jednání sněmovny na plénu,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu Věra Kovářová (STAN) a dodala, že se o tom na klubu budou bavit.
„Ona to postupně vysvětluje, je to samozřejmě všechno na ní, aby se s tím vypořádala,“ vyjádřil se k situaci Mrázové místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
Ministryně se teď bude muset vypořádat i s chybějící půjčkou a darem v majetkovém přiznání, jak upozornily Seznam Zprávy. Peníze měla použít na nákup pozemku na okraji Bíliny. Na něm byly stavby v rozporu s územním plánem, což ministryně vysvětlovala na stejné tiskové konferenci jako užívání městského bytu.