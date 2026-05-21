Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj (MMR) Zuzany Mrázové (ANO). Přestupkový úřad má přezkoumat nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Ona je považuje za administrativní pochybení a s úřady chce spolupracovat. Opozice hodlá ve sněmovně řešit taky nedávné výroky ministryně.

„Nikdy jsme si nežili nad poměry, nejezdili jsme na drahé dovolené,“ okomentovala před dvěma týdny užívání levného městského bytu v jednom z obecních domů ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Na sociální sítě si přitom vystavila v posledních letech fotky z návštěv Spojených států, Japonska nebo třeba Brazílie. Podle ministryně cesty platila sestra.

„Veškeré podstatné informace k těmto tématům již byly ze strany paní ministryně dostatečně a otevřeně odkomunikovány, a proto je nebudeme dále komentovat,“ uvedla pro Českou televizi mluvčí ministerstva MMR Veronika Lukášová.

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)

Do vlády Mrázovou nominovalo hnutí ANO a členové vedení za ní stojí. Opoziční politici ji však vyzývají k rezignaci.

„Ukázalo se, že nemluvila pravdu, že to je prostě příklad ryzího pokrytectví a spolu s těmi kauzami, které za ní stojí, nemůže zastávat post ministryně pro místní rozvoj,“ řekl předseda opoziční strany ODS Martin Kupka.

„Máme politiky – myslím tím členy vlády – hodnotit dle jejich výsledků, nikoliv podle toho, co o nich kdo napíše v médiích, takže je pro mě důležité, co dnes dělá na resortu,“ uvedl vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Už na začátku měsíce Mrázovou podpořil také premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že změny ve vládě nechystá.

Kauza se může řešit ve sněmovně

Část opozice teď zvažuje, že bude chtít situaci kolem ministryně Mrázové zařadit jako bod na program jednání sněmovny příští týden. Dosavadní vysvětlení šéfky resortu některým zákonodárcům totiž nestačí.

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)

„(Myslím, že) by v tomto případě bylo asi nejlepší, kdyby paní ministryně vše vysvětlila v rámci jednání sněmovny na plénu,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu Věra Kovářová (STAN) a dodala, že se o tom na klubu budou bavit.

„Ona to postupně vysvětluje, je to samozřejmě všechno na ní, aby se s tím vypořádala,“ vyjádřil se k situaci Mrázové místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Ministryně se teď bude muset vypořádat i s chybějící půjčkou a darem v majetkovém přiznání, jak upozornily Seznam Zprávy. Peníze měla použít na nákup pozemku na okraji Bíliny. Na něm byly stavby v rozporu s územním plánem, což ministryně vysvětlovala na stejné tiskové konferenci jako užívání městského bytu.

Výběr redakce

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

před 3 mminutami
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

16:56Aktualizovánopřed 23 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 38 mminutami
Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

před 44 mminutami
Hospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

před 48 mminutami
Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 49 mminutami
Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

před 51 mminutami
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k Ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o složení delegace 8. června. Předseda kabinetu už dva měsíce trvá na tom, že postoj Česka k obranným výdajům má na summitu vysvětlovat on a členové vlády a nikoliv prezident.
před 3 mminutami

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
16:56Aktualizovánopřed 23 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 38 mminutami

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru. Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem.
před 44 mminutami

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

K rychlejšímu budoucímu růstu hospodářství jsou potřeba bilionové investice, a to zejména do lidského kapitálu, tedy do vysokých škol, vědy a výzkumu, řekl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dalšími oblastmi jsou pak dostavba dopravní infrastruktury a příprava odolnější energetiky, uvedl v rozhovoru, který vedl Daniel Takáč. Pokud jde o současnost, ekonomický růst stál do loňského roku na spotřebě domácností, ale v posledních čtvrtletích se jeho dalším pilířem staly i investice firem. S rychlejším rozvojem spotřeby domácností lze podle ekonoma počítat nadále, protože bude pokračovat relativně rychlý růst mezd (nyní přes šest procent meziročně), i vzhledem k jejich dřívějšímu silnému reálnému propadu. Nyní jsou podle Marka na úrovni roku 2021. Spotřebu domácností bude podporovat též snižování vysoké míry úspor, jež vznikla při několika minulých krizích. Za největší brzdu pro české hospodářství považuje potíže Německa, až pak dění na Blízkém východě.
před 48 mminutami

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
15:16Aktualizovánopřed 49 mminutami

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj (MMR) Zuzany Mrázové (ANO). Přestupkový úřad má přezkoumat nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Ona je považuje za administrativní pochybení a s úřady chce spolupracovat. Opozice hodlá ve sněmovně řešit taky nedávné výroky ministryně.
před 51 mminutami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...