Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru. Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem.

Výstavba trati by měla začít v roce 2032, s dokončením se počítá v roce 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo současných dvou a půl hodiny jen hodinu, cesta mezi Prahou a Berlínem dvě a půl hodiny místo čtyř.

Německý kancléř Friedrich Merz v minulosti několikrát uvedl, že Německo má strategický zájem na rozvoji dopravního spojení s Českem. Za projekt vysokorychlostní železnice mezi Drážďany a Prahou na německé straně dlouhodobě bojuje především spolková země Sasko.

Česko není připraveno na efektivní výstavbu vysokorychlostních železnic, zjistil NKÚ
Ilustrační snímek

Další společný postup minulý týden v Drážďanech koordinovali český ministr dopravy Ivan Bednárik a saská ministryně pro infrastrukturu a rozvoj venkova Regina Kraushaarová. Po jednání Bednárik označil projekt vysokorychlostní tratě za jeden z nejvýznamnějších ve střední Evropě.

Kraushaarová jako host promluvila i k poslancům Spolkového sněmu. Vyzvala je, aby projekt vysokorychlostní železnice do Prahy podpořili. Upozornila, že to očekávají i čeští partneři. „Evropská podpora je ještě na dosah,“ připomněla plánované financování trati z prostředků Evropské unie.

Krušnohorský tunel

Vysokorychlostní železnice mezi saskou a českou metropolí má být součástí plánovaného mezinárodního koridoru z Berlína přes Prahu do Vídně. Jeho klíčovou součástí bude Krušnohorský tunel, který bude s délkou kolem třiceti kilometrů nejdelší podobnou stavbou ve střední Evropě. Vedle osobních vlaků bude sloužit také nákladní dopravě, čímž vznikne nové kapacitní spojení Česka s Německem a západní Evropou.

Tunel bude mít dva tubusy. Výjezdy budou u saského Heidenau a severočeských Chabařovic. Dvanáct kilometrů tunelu by mělo být na českém území, osmnáct kilometrů na německém. Cílem projektu je mimo jiné vyhnout se úzkému labskému údolí, které už kapacitně nestačí.

Česká vláda schválila návrh smlouvy mezi Českem a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu už loni v červenci. Německé ministerstvo dopravy letos v únoru uvedlo, že po schválení ve Spolkovém sněmu a „po vyjasnění rozpočtových předpokladů“ bude možné podepsat mezistátní smlouvu s Českem.

Ministerstvo dosáhlo podstatného dílčího kroku pro vysokorychlostní trať mezi Brnem a Vídní. Stavět by se mohlo už za dva roky
Vlak ve stanici České Budějovice

Financování

Podle odhadu obsaženého ve schválené zprávě by měl projekt vyjít na nejméně 5,6 miliardy eur (136 miliard korun). V nejhorším případě by se náklady mohly vyšplhat až na osm miliard eur (194 miliard korun).

Ministr dopravy Bednárik v březnu v Berlíně po jednání s resortním kolegou Patrickem Schniederem řekl, že pokrok v plánech na vybudování Krušnohorského tunelu závisí i na tom, jaké budou možnosti financování z Evropské unie. Příslušný program by podle něj Evropská komise mohla vypsat v létě.

Bednárik přitom v rozhovoru s novináři zdůraznil, že stavba Krušnohorského tunelu a vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan se vzájemně nepodmiňují. I samotný tunel by měl podle něj význam pro zlepšení nákladní a osobní železniční dopravy.

Vysokorychlostní železnice může být v Česku za deset let, zjistila Bilance
Vysokorychlostní vlaky

Výběr redakce

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

před 3 mminutami
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

16:56Aktualizovánopřed 23 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 38 mminutami
Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

před 44 mminutami
Hospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

před 48 mminutami
Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 49 mminutami
Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

před 51 mminutami
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k Ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o složení delegace 8. června. Předseda kabinetu už dva měsíce trvá na tom, že postoj Česka k obranným výdajům má na summitu vysvětlovat on a členové vlády a nikoliv prezident.
před 3 mminutami

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
16:56Aktualizovánopřed 23 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 38 mminutami

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru. Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem.
před 44 mminutami

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

K rychlejšímu budoucímu růstu hospodářství jsou potřeba bilionové investice, a to zejména do lidského kapitálu, tedy do vysokých škol, vědy a výzkumu, řekl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dalšími oblastmi jsou pak dostavba dopravní infrastruktury a příprava odolnější energetiky, uvedl v rozhovoru, který vedl Daniel Takáč. Pokud jde o současnost, ekonomický růst stál do loňského roku na spotřebě domácností, ale v posledních čtvrtletích se jeho dalším pilířem staly i investice firem. S rychlejším rozvojem spotřeby domácností lze podle ekonoma počítat nadále, protože bude pokračovat relativně rychlý růst mezd (nyní přes šest procent meziročně), i vzhledem k jejich dřívějšímu silnému reálnému propadu. Nyní jsou podle Marka na úrovni roku 2021. Spotřebu domácností bude podporovat též snižování vysoké míry úspor, jež vznikla při několika minulých krizích. Za největší brzdu pro české hospodářství považuje potíže Německa, až pak dění na Blízkém východě.
před 48 mminutami

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
15:16Aktualizovánopřed 49 mminutami

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj (MMR) Zuzany Mrázové (ANO). Přestupkový úřad má přezkoumat nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Ona je považuje za administrativní pochybení a s úřady chce spolupracovat. Opozice hodlá ve sněmovně řešit taky nedávné výroky ministryně.
před 51 mminutami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...