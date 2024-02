Ministerstvo dosáhlo podstatného dílčího kroku pro vysokorychlostní trať mezi Brnem a Vídní. Stavět by se mohlo už za dva roky

Ministerstvo dopravy dostalo první pozitivní stanovisko EIA v takzvaném zjišťovacím řízení na stavbu vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Vídní. Podle ministra Martina Kupky (ODS) to znamená, že by se v roce 2026 mohlo začít stavět. Správa železnic ale ještě musí získat konečné posouzení vlivů na životní prostředí a stavební povolení. Hovoří se o tom, že první vysokorychlostní úseky mají být hotové po roce 2030.

Pokud půjde vše podle plánu, začnou železničáři stavět první kilometry u Brna, a to už za tři roky. „Zároveň jsme daleko v Moravské bráně, tedy v úseku vysokorychlostní tratě mezi Přerovem a Ostravou-Svinovem. Postupujeme také v české části od Prahy směrem na východ, v části na Poříčany,“ přiblížil Kupka.

„Teď budeme předkládat schvalování EIA procesů. Další milník bude také stavební řízení – schválení a vyhlášení soutěže,“ popsal další postup generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda.

Za hodinku v Brně i Drážďanech

Železničáři chystají vysokorychlostní spojení například mezi Prahou a Brnem, Ostravou, Hradcem Králové, ale také trať do německých Drážďan. Postavit se má i několik nových terminálů. Například do Brna by mohla cesta po rychloželeznici trvat zhruba hodinu, podobně by to mělo být i na cestě do Drážďan. Tam se navíc v budoucnu napojí také německá rychlotrať.

„Pro Německo je to také velmi důležitý projekt, protože v konečném důsledku slouží k odlehčení Labského údolí. Zřízením nové trasy vytvoříme také větší kapacitu pro nákladní dopravu, což je k roustoucímu objemu dopravy nezbytné,“ konstatoval ředitel projektu trati Praha–Drážďany z německých Deutsche Bahn Kay Müller.