Křížení dálnic na jihu Brna čeká přestavba kvůli vysokorychlostní železnici. Změny se dotknou firem v okolí

Ještě před rokem počítal výrobce stavebních hmot s tím, že vedlejší dálniční křižovatka zůstane navzdory rekonstrukci D1 beze změn, dnes už je ale jasné, že dálnice časem povede těsně vedle kanceláří firmy.

„My bychom nemuseli přijít o žádnou pro nás provozně významnou část pozemku, ani bychom neměli přijít o vstup do našeho areálu. Co by nás mohlo omezovat, jsou ochranná pásma,“ řekl jednatel firmy Profibaustoffe CZ Luděk Drobek.

Změna koncepce kvůli terminálu

Změnu si vyžádala Správa železnic. Poslední plány na stavbu vysokorychlostní trati počítají s terminálem pro mezinárodní vlaky právě v blízkosti této křižovatky. V její současné podobě tam pro dráhu není místo. „Vyžádá si to i změnu naší koncepce, kdy jsme dlouhodobě tvrdili, že se nedotkneme areálů a soukromých vlastníků přilehlých k té komunikaci,“ vysvětlil ředitel závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Variantu s terminálem jako tu, kterou bude prosazovat i město Brno, potvrdil České televizi radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Schválení radou města pak bude pokyn pro práce ze strany ŘSD. „Můžeme začít ‚eiou‘ a navazující dokumentací tak, abychom ideálně byli ve třech letech připravení na to, že stavíme,“ řekl Fiala.