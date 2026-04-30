Ministryně Mrázová má na svém pozemku černé stavby, píší Seznam Zprávy

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má podle zjištění Seznam Zpráv na svém pozemku v Bílině stavby, které jsou v rozporu s územním plánem města. Ministryně tvrdí, že pozemky získala už se stavbami a nevěděla, že jsou tam načerno. Server záležitost dává do souvislosti s tím, že sněmovna nyní projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se podle něj legalizace černých staveb zjednodušila.
Mrázová má podle serveru na své parcele na okraji Bíliny černé stavby, pozemek je totiž podle územního plánu veden jako lesní plocha. Na pozemku stojí podle serveru domek s komínem, pergola s posezením a přístřešek.
Podle dokumentace k územnímu plánování města z let 2018 až 2022 se tehdejší manžel Mrázové, místní podnikatel Roman Schwarz, snažil parcelu změnit na stavební. Úřad mu to ale nepovolil, píše web.
„Jedná se o lokalitu nevhodnou pro další rozvoj bydlení, jelikož by docházelo k expanzi obytné zástavby do volné krajiny. (…) Pozemek se navíc celý nachází ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa a realizace jakékoli stavby pro bydlení je zde tak s ohledem na veřejný zájem ochrany lesa jen velmi problematická,“ cituje server z rozhodnutí úřadu. Úředníci přitom podotkli, že parcela už nelegální objekty obsahuje.
Ministryně se hájí tím, že pozemek získala už se stavbami. „V době pořízení jsem vycházela z předpokladu, že stav je v souladu s právními předpisy,“ uvedla Mrázová, která měla od roku 2022 územní plán v Bílině jako starostka přímo na starosti. „Aktuálně řeším narovnání právního stavu a sladění faktického využití, evidence v katastru a územního plánu standardní cestou prostřednictvím žádosti o změnu územního plánu,“ doplnila s tím, že hodlá využívat pozemek jako zahradu.
Server píše, že Mrázová polovinu zmíněné parcely dostala darem od svého tehdejšího manžela v roce 2021. O tři roky později se stala už majitelkou celého pozemku.
Bývalý manžel Mrázové Schwarz tvrdí, že se nejedná o černé stavby, protože nemají základy. Podle odborníků je ale jedno, zda stavby základy mají, nebo ne.
Server upozorňuje na to, že novela zákona, kterou Mrázová společně s dalšími vládními poslanci navrhuje, zmírňuje pravidla pro dodatečné povolování staveb, a může tak zjednodušit legalizaci černých staveb.