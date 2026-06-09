Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky

Navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se posílí šikana. Neřeší se problémy se závislostmi, ale roli hraje ideologie, sdělil bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Reagoval tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda.
Zamýšlené zpřísnění s osmnácti opatřeními ve čtyřech zákonech oznámil v pondělí po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku.
Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje, zákaz produktů s CBD, přísnější postup vůči pěstitelům konopí po snížení obsahu THC v rostlinách z jednoho na 0,3 procenta a opětovná kriminalizace, rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí či posílení pravomocí obcí i policie.
„Je v tom celém vidět, jak to je vymyšleno jen v dílně represe. To je takový nějaký návrat před rok 1989... Tedy žádné posílení prevence a sítě pomoci, které podle všech ukazatelů jsou tím primárním nástrojem, který vlády mají,“ uvedl Vobořil. Opomenutí prevence a léčby označil za „hodně arogantní“. Podle něj jsou podfinancované a potřebovaly by více peněz. „Místo prostředků budeme tedy jen šikanovat,“ míní bývalý koordinátor.
„Nejde o problémy, ale ideologii“
Podle něj se v návrzích nejedná o řešení problémů se závislostmi, ale o ideologické nastavení. „Najednou se vláda domluví pouze s policií, a to jen jednou úzkou skupinou policie, která necílí na důležité problémy, ale dělá kampaň proti nějakému ideovému směřování, a vzala si teď jako vlajku boj proti CBD, který není ani drogou? Nejde o problémy, ale o ideologii,“ napsal Vobořil.
Podle něj má policie silné pravomoci už teď. Podotkl, že ve vězení končí lidé za drogové činy na dlouhá léta, a to většinou kvůli konopí. Tresty bývají násobně delší než za sexuální zneužití dítěte, uvedl Vobořil.
Posílení rozhodování obcí o umístění licencovaných prodejen podporuje. Podle něj je potřeba stáhnout kratom z nelicencovaných obchodů, tedy třeba z prodejen potravin a webů. Potírat se má černý trh i nelegální obohacené kratomové extrakty. „Státní správa musí jen vymáhat stávající právo místo zjišťování, zda licencovaní prodejci mají certifikáty, že kratom není výbušnina,“ popsal Vobořil.
Posílení nelegálního trhu
Dodal, že zákazy nelegální trh s obohacenými extrakty posílí. Podle bývalého koordinátora třeba zákaz HHC i přes varování expertů dostal na trh rizikovější syntetické kanabinoidy. Zákaz CBD označil Vobořil pak za „zcela zjevný nesmysl“.
Na nelegální látky, alkohol, tabák, zneužívání léků či digitální závislosti a hazard se zaměřuje chystaný akční plán kroků do roku 2028. Vláda o něm informovala na svém webu po dubnovém zasedání rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
Dokument, který se podle tiskové zprávy zaměří na prevenci, regulaci trhu, dostupnost a kvalitu adiktologických služeb a další témata, by měla dostat v červnu. Podle Vobořila je materiál komplexní a kabinet by ho měl přijmout. Na přípravě pracoval s týmem končící koordinátor Pavel Bém.