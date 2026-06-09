Návrat před rok 1989, komentuje Vobořil chystanou změnu protidrogové politiky


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se posílí šikana. Neřeší se problémy se závislostmi, ale roli hraje ideologie, sdělil bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Reagoval tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda.

Zamýšlené zpřísnění s osmnácti opatřeními ve čtyřech zákonech oznámil v pondělí po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku.

Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje, zákaz produktů s CBD, přísnější postup vůči pěstitelům konopí po snížení obsahu THC v rostlinách z jednoho na 0,3 procenta a opětovná kriminalizace, rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí či posílení pravomocí obcí i policie.

„Je v tom celém vidět, jak to je vymyšleno jen v dílně represe. To je takový nějaký návrat před rok 1989... Tedy žádné posílení prevence a sítě pomoci, které podle všech ukazatelů jsou tím primárním nástrojem, který vlády mají,“ uvedl Vobořil. Opomenutí prevence a léčby označil za „hodně arogantní“. Podle něj jsou podfinancované a potřebovaly by více peněz. „Místo prostředků budeme tedy jen šikanovat,“ míní bývalý koordinátor.

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„Nejde o problémy, ale ideologii“

Podle něj se v návrzích nejedná o řešení problémů se závislostmi, ale o ideologické nastavení. „Najednou se vláda domluví pouze s policií, a to jen jednou úzkou skupinou policie, která necílí na důležité problémy, ale dělá kampaň proti nějakému ideovému směřování, a vzala si teď jako vlajku boj proti CBD, který není ani drogou? Nejde o problémy, ale o ideologii,“ napsal Vobořil.

Podle něj má policie silné pravomoci už teď. Podotkl, že ve vězení končí lidé za drogové činy na dlouhá léta, a to většinou kvůli konopí. Tresty bývají násobně delší než za sexuální zneužití dítěte, uvedl Vobořil.

Posílení rozhodování obcí o umístění licencovaných prodejen podporuje. Podle něj je potřeba stáhnout kratom z nelicencovaných obchodů, tedy třeba z prodejen potravin a webů. Potírat se má černý trh i nelegální obohacené kratomové extrakty. „Státní správa musí jen vymáhat stávající právo místo zjišťování, zda licencovaní prodejci mají certifikáty, že kratom není výbušnina,“ popsal Vobořil.

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Ilustrační foto

Posílení nelegálního trhu

Dodal, že zákazy nelegální trh s obohacenými extrakty posílí. Podle bývalého koordinátora třeba zákaz HHC i přes varování expertů dostal na trh rizikovější syntetické kanabinoidy. Zákaz CBD označil Vobořil pak za „zcela zjevný nesmysl“.

Na nelegální látky, alkohol, tabák, zneužívání léků či digitální závislosti a hazard se zaměřuje chystaný akční plán kroků do roku 2028. Vláda o něm informovala na svém webu po dubnovém zasedání rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Dokument, který se podle tiskové zprávy zaměří na prevenci, regulaci trhu, dostupnost a kvalitu adiktologických služeb a další témata, by měla dostat v červnu. Podle Vobořila je materiál komplexní a kabinet by ho měl přijmout. Na přípravě pracoval s týmem končící koordinátor Pavel Bém.

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