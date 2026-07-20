Muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10, zemřel


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Muž, který se podle policie pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10 z minulého týdne, zemřel. České televizi to sdělil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Na místě byla tehdy nalezena také zavražděná žena.

Policisté k nahlášené střelbě vyjížděli ve středu 15. července dopoledne. Na místě zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu asi jedenapadesátileté ženy a pokus o sebevraždu jejího o čtyři roky staršího bývalého příbuzného. Případ policisté dál prověřují.

Muže zdravotníci převezli do traumacentra, byl v kritickém stavu. „Muž zemřel v průběhu uplynulého týdne,“ uvedl pro ČT Rybanský.

Střelbu v Praze policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský

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