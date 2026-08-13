Kbelská ulice se po rekonstrukci plně otevřela pro dopravu

Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy, zúžení na frekventované silnici skončilo. Oproti harmonogramu práce skončily o dva dny dříve. Začaly 2. července. V dalších dnech TSK odstraní i dopravní opatření v okolí, jako jsou vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v ulici budou pokračovat v říjnu, ale už bez zúžení.
Práce ve Kbelské se týkaly téměř tříkilometrového úseku od Cínovecké ulice po nájezd na Novopackou. Podle zástupců města byly nutné kvůli špatnému stavu komunikace. Součástí rekonstrukce byla výměna asfaltového povrchu či oprava a vyztužení kanalizačních šachet.
„Nejenom, že se nám podařilo zkrátit už poměrně ambiciózní harmonogram o dva dny, ale současně jsme opravili v předstihu i uzavřené rampy. Tím výrazně zkrátíme podzimní finální etapu a snížíme dopravní omezení v dopravně silnějších měsících,“ uvedl ředitel TSK Filip Hájek. Dodal, že městská firma v tuto chvíli očekává dodržení nákladů, které mají být podle soutěže 580 milionů korun.
Dřívější otevření stavby umožnila podle Petra Tesaře ze společnosti Eurovia CZ pečlivá příprava. „Před zahájením stavby jsme udělali poměrně rozsáhlé průzkumy, proto nás ten stav nepřekvapil. V první etapě byl lepší, než jsme očekávali, ve druhé mírně horší, ale celkově jsme byli připraveni a vyplatilo se nám to,“ vysvětlil.
Rekonstrukci Kbelské TSK soutěžila nejen na cenu, ale na dobu trvání prací. „Jak se střídaly technologie, tak se střídaly i počty lidí a strojů na stavbě. Celkem na ní pracovalo až 250 lidí a zhruba sto strojů. Pracovalo se v režimu 24/7,“ poznamenal Tesař.
Zároveň městská firma na místě zajistila trvalou přítomnost odtahových vozidel, která v případě nehod či poruch okamžitě odstraňovala odstavená auta. „Na základě této zkušenosti budu navrhovat podobný model i u dalších oprav klíčových silničních komunikací v Praze,“ uvedl primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti).
Doprava ve „virtuálním tunelu“
Během zúžení musela být doprava v části Kbelské svedena do takzvaného virtuálního tunelu. Uzavřeny proto byly všechny sjezdy a ve směru k D8 bylo možné sjet pouze na dálnici a do Letňan, v opačném směru pak jen na Novopackou.
Vedení města se kvůli silnému provozu na komunikaci, která funguje jako náhrada za nedokončené okruhy, obávalo dopravních komplikací. Výraznější problémy ale nakonec nenastaly.
Opravy budou nadále pokračovat i po plném otevření Kbelské, už ale bez zásahů do provozu. Nový asfalt by měl podle Tesaře při běžné údržbě vydržet až dvacet let.