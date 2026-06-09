Celníci zachytili stovky kilogramů nelegálního kratomu, nejvíce v historii Česka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Brněnští celníci minulý týden zadrželi osm set kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, sdělila v úterý mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Bližší informace k případu neuvedla.

„Jedná se o největší záchyt v historii Česka,“ informovala mluvčí. Kvůli vyšetřování nemohla sdělit podrobnosti, tedy například kde celníci kratom zadrželi či jestli byli v této souvislosti zadrženi nějací lidé. Celníci podle ní poskytnou informace v dalších dnech.

Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, dospělí lidé si jej mohou koupit v licencovaných prodejnách. Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých.

Současná vláda se chystá legální prodej zpřísnit a důsledně potírat prodej nelegální. O zákazu kratomu kabinet před nedávnem jednal, rozhodnutí ale odložil. Kratom pokládá za velmi rizikovou látku a poukazuje na závažné intoxikace zejména mladých lidí.

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Ilustrační snímek

Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost.

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Kratom

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