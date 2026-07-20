Británie je silnější než před dvěma lety, řekl před demisí Starmer

Nový lídr britských labouristů Andy Burnham převezme funkci premiéra a vystřídá odstoupivšího Keira Starmera. Ten ve svém posledním projevu sdělil, že je hrdý, že země je silnější než před dvěma lety, kdy se ujal vlády. O podporu straníků Starmer přišel poté, co labouristé utrpěli v květnových komunálních volbách zdrcující porážku. Bývalý starosta Manchesteru Burnham chce v pondělí představit své priority v premiérské funkci.
„Jsem si jistý, že Británie je dnes silnější a spravedlivější, než byla před dvěma lety,“ prohlásil Starmer s tím, že lépe je na tom ekonomika i třeba veřejné služby. Pochválil také menší migraci a dobrou mezinárodní reputaci. „Uzavírám knihu svého premiérství. Má práce skončila,“ konstatoval.
„Andy Burnham má mou plnou podporu,“ pokračoval nyní už bývalý předseda vlády. Za možnost sloužit lidem poděkoval, než se odebral formálně podat demisi do rukou krále Karla III.
Buckinghamský palác v krátkém prohlášení kolem 13. hodiny uvedl, že Starmera přijal král, kterému předal rezignaci na premiérskou funkci, a že Karel III. tuto rezignaci přijal. Zveřejněna byla i fotografie krále a Starmera, na které si oba třesou pravicí.
Za Starmerem při jeho posledním projevu u premiérského sídla Downing Street stály desítky jeho přátel a spojenců, včetně vicepremiéra Davida Lammyho či ministryně financí Rachel Reevesové.
Starmer už dopoledne zveřejnil na síti Instagram video, ve kterém uvedl, že je hrdý na to, že opouští premiérské křeslo v době, kdy je na tom Británie lépe než před jeho nástupem. Poznamenal, že otázka ke stavu země je zkouškou pro každého odcházejícího premiéra.
Pověření sestavením vlády
Burnham po odchodu Starmera z královského paláce rovněž zamířil za panovníkem, informovala stanice BBC. Ten ho pověří sestavením vlády. Šéf vládní strany se totiž v Británii stává také premiérem.
Portál BBC uvedl, že návštěva krále končícím premiérem a následně nastupujícím premiérem se může jevit jako staromódní rituál, je to však ustálený proces předání moci.
Burnham byl jmenován předsedou strany na páteční mimořádné konferenci v Londýně. Někdejší starosta Manchesteru souboj o nástupnictví po Starmerovi vyhrál prakticky ještě dříve, než mohl začít. Zajistil si totiž podporu tolika labouristických poslanců, že bylo matematicky nemožné, aby se mu někdo další postavil jako protikandidát.
Do Burnhama strana vkládá naději
Labouristé v průzkumech pravidelně zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK Nigela Farage. Vládnoucí strana na úkor reformistů dosáhla v květnu katastrofálních výsledků v místních volbách, což vytvořilo na Starmera zesílený tlak. Tomu současný premiér nakonec podlehl a oznámil rezignaci.
Burnham po zvolení do funkce předsedy zdůraznil, že labouristé neporazí pravici, pokud mezi nimi budou přetrvávat vnitřní rozbroje. Slíbil například, že složení jeho kabinetu bude odrážet všechny části labouristické strany.
Labouristé a jejich příznivci do Burnhama vkládají velké naděje, pro řadu voličů mimo Manchester je ale prakticky neznámý.
Třiašedesátiletý Starmer se dva roky po vítězství v celostátních volbách stal jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co politické zvraty, skandály a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou Britům slíbil. Starmerovu pozici také výrazně oslabilo jeho rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory jeho známým vazbám na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.