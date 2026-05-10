V místní volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.

V místních volbách v Anglii se ve čtvrtek rozdělovalo na pět tisíc mandátů. Reform UK, která měla jednotky křesel, si polepšila na 1453 mandátů. Úspěch ale zaznamenali také Zelení, kteří získali skoro šest set křesel, a počet mandátů tak zčtyřnásobili. Polepšili si i liberální demokraté, kteří mají 844 mandátů.

Největší ztráty zaznamenaly strany, které v Británii vládly v posledních desetiletí. Labouristé měli před volbami přes 2500 mandátů a po volbách jim zůstane na 1070 křesel. Výrazné ztráty zaznamenali i konzervativci, kteří si pohoršili ze zhruba 1400 mandátů na 801, a jsou až na čtvrtém místě.

Starmer nehodlá rezignovat

Premiér Keir Starmer již dal najevo, že nehodlá rezignovat na funkci kvůli špatnému volebnímu výsledku. Labouristická poslankyně Catherine Westová v sobotu vyzvala stranické špičky, aby Starmera nahradily. Pokud by se tak nestalo, Westová se pokusí vyvolat hlasování proti premiéru. Podle analytiků a labouristických politiků je však otázkou, zda poslankyně dokáže sehnat pro vyvolání hlasování dostatečnou podporu.

Ve volbách do parlamentu ve Walesu uspěla strana Plaid Cymru, která ale chybí k většině 49 křesel šest mandátů. Podle špiček strana uvažuje o menšinové vládě. I ve Walesu zabodovala Reform UK, která dostala 34 mandátů, zatímco labouristé jich ztratily 35 a konzervativci 22.

Británii čekají místní volby. Starmerovi hrozí stranický puč
Britský premiér Keir Starmer

Skotská národní strana udržela pozici první strany ve skotském parlamentu, šest mandátů ale ztratila a do většiny 65 křesel jich zbývá sedm. Do skotského parlamentu se dostala Reform UK se čtrnácti mandáty a výrazně si polepšili i Zelení, kteří mají patnáct mandátů. I ve Skotsku voliči potrestali labouristy a konzervativce.

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Evakuace lidí z výletní lodi začne v neděli v 9:00 SELČ. Uvedl to v prohlášení v sobotu večer provozovatel lodi. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife, kde evakuace začne, o několik hodin dříve.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Rodríguezová míří do Haagu, chce hájit nárok Venezuely na Esequibo

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu oznámila svou první cestu do Evropy. Uvedla, že se vydá do Haagu na zasedání Mezinárodního soudního dvora (ICJ), napsala agentura AFP. ICJ řeší spor mezi Venezuelou a Guyanou o region Esequibo, který si Caracas nárokuje.
před 2 hhodinami

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. Ruský vládce Vladimir Putin nicméně v projevu podle agentury TASS chválil postup svých vojáků v bojích na Ukrajině, ačkoliv prý tuto zemi, kterou z jeho rozkazu Rusové napadli, podporuje NATO.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

Podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové se ohlášený třídenní klid zbraní na frontě v pravém smyslu nedodržuje. Ukrajinské úřady hlásí dva mrtvé po ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Další člověk zahynul už v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti. Není jasné, zda se útoky v Dněpropetrovské oblasti odehrály po začátku příměří, které potvrdily Kyjev i Moskva.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoPentagon zveřejnil dokumenty o UFO

Pentagon na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnil množství dokumentů o neidentifikovaných létajících předmětech. Úřady Spojených států vyšetřují jevy UFO už přes sedmdesát let. Lidé teď v odtajněných materiálech usilovně hledají důkazy o existenci mimozemské civilizace. Bývalý ředitel Úřadu pro zkoumání všech anomálií Sean Kirkpatrick odmítá zveřejnění jako honbu za senzací. Spokojeni nejsou ani lovci záhad, protože mnohé materiály se podle nich na veřejnost dostaly už dříve, případně nepřinášejí žádné odpovědi. Část veřejnosti pak podezírá současnou administrativu, že zveřejněním odvádí pozornost od důležitějších, nelichotivých věcí.
před 4 hhodinami

NYT: Írán a spojenci zasáhli osmnáct základen s vojáky USA v sedmi zemích

Írán a jeho spojenci zasáhli během války se Spojenými státy a Izraelem nejméně osmnáct základen s americkými vojáky v sedmi zemích v regionu. Uvedl to deník The New York Times (NYT). Ten mimo jiné prověřoval tvrzení íránských státních médií o úspěších odvety proti USA. Íránu se podle snímků ze satelitů podařilo zasáhnout hangáry, sklady či radary, dřívější informace uváděly také zničená logistická letadla. Škody jsou v rozsahu miliard dolarů (desítek až stovek miliard korun).
před 4 hhodinami
