VideoBritánii čekají místní volby. Starmerovi hrozí stranický puč


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Nízká podpora britských labouristů
Zdroj: ČT24

Britskému premiérovi Keiru Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vládních labouristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Nyní by mohli ztratit až tři čtvrtiny křesel, která obhajují. Předvolební kampaň je v Londýně i na mnoha dalších místech v Anglii jiná než obvykle. V metropoli si věří levicoví Zelení. Mimo ni pak hlavně protipřistěhovalečtí Reformisté Nigela Farage. Starmer už měsíce bojuje s nízkou podporou a také se skandálem kolem výběru amerického velvyslance. Tlak na premiéra ze strany některých vládních poslanců už řadu měsíců stoupá. Už teď sepisují dopis, ve kterém premiéra vyzývají ke stanovení data odchodu. Někteří vládní ministři před stranickým pučem varují. A i samotný Starmer říká, že neodejde bez boje.

Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Do Austrálie míří skupina žen a dětí s vazbami na Islámský stát

Austrálie tento týden přijme třináct žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom australská vláda, která jim nehodlá poskytnout žádnou podporu. Australští rodinní příslušníci se vrací ze Sýrie navzdory obavám některých krajanů, že mohou představovat hrozbu pro bezpečnost obyvatel. Kabinet prý nemá možnost, jak jim v návratu do země zamezit.
před 53 mminutami

USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu.
01:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Írán zavedl nový mechanismus pro plavbu Hormuzským průlivem, píše Press TV

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly, uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala. V oblasti nadále působí americká armáda, podle ministra zahraničí USA Marca Rubia je operace Washingtonu „čistě obranná“.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Bez bezpečnosti není blahobyt, řekl finský prezident pro ČT

Finský prezident Alexander Stubb se v úterý na konferenci Evropa jako úkol na Pražském hradě vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny. Jde podle něj o geopolitické a strategické rozhodnutí, pro které aktuálně existuje příležitost. Její okno se však může brzy zavřít, hovořil v té souvislosti zhruba o pěti letech. U příležitosti jeho pobytu v Praze udělal s finským prezidentem rozhovor moderátor ČT Martin Řezníček.
před 7 hhodinami

Ruské útoky na Záporoží a Kramatorsk zabily podle úřadů nejméně dvě desítky lidí

Nejméně dvě desítky lidí zabily v pondělí ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro, vyplývá z informací úřadů. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské oblastní správy Ivan Fedorov. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, napsal na telegramu náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Dnipru jsou tři zabití, sdělil vedoucí tamní správy Oleksandr Hanža. Rusko informuje o třech zabitých při ukrajinských útocích.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Emirátská protivzdušná obrana opět zasahovala proti íránskému útoku

Emirátská protivzdušná obrana v úterý odpoledne opět zasahovala proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu. Na síti X to uvedlo ministerstvo obrany SAE. Informace o případných obětech či materiálních škodách prozatím tiskové agentury neuvádějí. Íránské vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu.
před 12 hhodinami

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
