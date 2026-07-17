Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm má bývalý starosta Manchesteru převzít i funkci premiéra.
Burnham byl jediným kandidátem na funkci předsedy strany poté, co Starmer oznámil rezignaci minulý měsíc po vnitrostranickém tlaku vyvolaném sérií skandálů a změn politických postojů.
Burnham si za svého působení v čele Manchesteru vysloužil přezdívku „král Severu“ díky dlouhodobé obhajobě zájmů severní Anglie. Jeho prioritami budou větší decentralizace rozhodování a podpora hospodářského růstu. Guvernér britské centrální banky Andrew Bailey už dříve označil právě ekonomický růst za největší výzvu, která bude příštího premiéra čekat.
Labouristé mají v Dolní sněmovně pohodlnou většinu 403 z 650 poslanců, takže nový předseda strany se automaticky stane premiérem. Starmera vystřídá již příští pondělí po audienci u krále Karla III., který jej pověří sestavením vlády.