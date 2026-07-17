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Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm má bývalý starosta Manchesteru převzít i funkci premiéra.

Burnham byl jediným kandidátem na funkci předsedy strany poté, co Starmer oznámil rezignaci minulý měsíc po vnitrostranickém tlaku vyvolaném sérií skandálů a změn politických postojů.

Burnham si za svého působení v čele Manchesteru vysloužil přezdívku „král Severu“ díky dlouhodobé obhajobě zájmů severní Anglie. Jeho prioritami budou větší decentralizace rozhodování a podpora hospodářského růstu. Guvernér britské centrální banky Andrew Bailey už dříve označil právě ekonomický růst za největší výzvu, která bude příštího premiéra čekat.

Labouristé mají v Dolní sněmovně pohodlnou většinu 403 z 650 poslanců, takže nový předseda strany se automaticky stane premiérem. Starmera vystřídá již příští pondělí po audienci u krále Karla III., který jej pověří sestavením vlády.

Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci
Keir Starmer na tiskové konferenci v Downing Street 10, na které oznámil rezignaci

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