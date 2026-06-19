Starmerův rival byl zvolen poslancem, oznámily agentury

Hlavní vnitrostranický soupeř britského premiéra Andy Burnham byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolen poslancem, oznámily tiskové agentury. Burnhamovi návrat do parlamentu otvírá cestu k pokusu o sesazení Keira Starmera z čela Labouristické strany a britské vlády.
Starosta Velkého Manchesteru Burnham, přezdívaný „Král severu“, vyhrál volby v obvodě Makerfield na severozápadě Anglie. Získal 24 927 hlasů, zatímco kandidát populistické strany Reform UK Nigela Farage skončil druhý s 15 696 hlasy.
Burnhamovo vítězství znamená, že nyní bude moci spustit nebo se alespoň zúčastnit klání o nahrazení Starmera, který se potýká s jedním z nejhorších propadů popularity ze všech lídrů. Klíčovou otázkou však je, kdy a jak to Burnham udělá, poznamenala agentura Reuters.
„Říkám své vlastní straně, že toto je poslední šance na změnu. Druhá šance nebude,“ řekl Burnham ve svém vítězném projevu.
Burnham, který vyjádřil podporu znárodnění klíčových veřejných služeb a kritizoval to, co označil za čtyři desetiletí neúspěšné neoliberální ekonomiky, uvedl, že se bude snažit nahradit Starmera a změnit politiku.
Starmer Burnhama dříve varoval, aby se s ním nepokoušel v případě zvolení poslancem ihned soupeřit o post předsedy labouristů, a místo toho se on i strana soustředili na volby nového starosty Velkého Manchesteru, píše BBC. Tento post Burnham musí se ziskem poslaneckého křesla opustit.
Britský premiér rovněž naznačil, že Burnhamovi v případě volebního úspěchu nabídne post ministra. „Doufám, že doplňkové volby vyhraje a že bude hrát významnou roli v labouristické vládě,“ řekl podle BBC Starmer před volbami.
Nejoblíbenější politik Labouristické strany
Průzkumy ukazují, že Burnham, kterému je 56 let, je nejoblíbenějším politikem Labouristické strany. Někteří labourističtí zákonodárci doufají, že by se Starmer mohl nechat přesvědčit, aby se vzdal moci, a vyhnul se tak škodlivému souboji, který by mohl trvat měsíce.
Dva roky po drtivém vítězství v celostátních volbách je 63letý Starmer jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se začalo s průzkumy. Stalo se tak poté, co skandály, politické zvraty a obvinění z nerozhodnosti zhatily realizaci změny, kterou kdysi slíbil. Asi čtvrtina Starmerových zákonodárců ho vyzvala k rezignaci poté, co strana utrpěla minulý měsíc těžké porážky v místních volbách a vysoce postavení kolegové, včetně ministrů obrany a zdravotnictví, odstoupili v posledních týdnech kvůli Starmerově vedení.
Starmer ale vzdoruje a tento týden prohlásil, že bude kandidovat v jakékoli soutěži o vedení strany, a varoval svou stranu před potenciálním „chaosem“ plynoucím z vnitrostranického boje.
Další možný kandidát na post lídra labouristů Wes Streeting, který po neúspěchu vládní strany v místních volbách rezignoval na pozici ministra zdravotnictví, dříve uvedl, že je připraven zahájit souboj o vedení v příštím týdnu, pokud současný premiér neodstoupí z funkce.