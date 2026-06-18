Britové volí v Makerfieldu. Možný Starmerův rival soupeří s instalatérem

Obyvatelé britského Makerfieldu vybírají v doplňovacích volbách svého zástupce ve sněmovně. Jedním z favoritů je labouristický starosta Manchesteru Andy Burnham, možný vyzyvatel premiéra Keira Starmera. Právě kvůli Burnhamovi a jeho pravděpodobné kandidatuře na předsedu labouristů se jeho stranický kolega Josh Simons vzdal mandátu v Makerfieldu. Hlavním Burnhamovým soupeřem o uvolněný poslanecký post je kandidát Reform UK Robert Kenyon, instalatér a místní zastupitel.
Starmer Burnhama varoval, aby se s ním nepokoušel v případě zvolení poslancem ihned soupeřit o post předsedy labouristů, a místo toho se on i strana soustředili na volby nového starosty Velkého Manchesteru, píše BBC. Tento post by totiž Burnham musel se ziskem poslaneckého křesla opustit. Premiér rovněž naznačil, že Burnhamovi v případě volebního úspěchu nabídne post ministra. „Doufám, že doplňkové volby vyhraje a že bude hrát významnou roli v labouristické vládě,“ řekl podle BBC.
Labouristický poslanec a odstoupivší ministr zdravotnictví Wes Streeting však podle BBC avizoval, že je připravený po doplňovacích volbách v Makerfieldu zahájit souboj o předsednictví. Výzvu k boji o vedení strany prý odložil, aby dal Burnhamovi šanci se klání zúčastnit.
Farage obcházel domácnosti
Burnham ovšem místo poslance za Makerfield nemá jisté, ač v průzkumech vede. Podle BBC se očekává těsný souboj mezi ním a Kenyonem. Ten se v tomto volebním obvodu umístil na druhém místě ve volbách v roce 2024, kdy ho porazil Simons. Strana Reform UK získala v nedávných komunálních volbách všechna křesla v této oblasti a její lídr Nigel Farage v tomto volebním obvodu osobně obcházel domácnosti, aby Kenyona podpořil.
Kenyon zdůrazňuje svůj původ z dělnické třídy a místní kořeny. Podle BBC ale čelí kritice kvůli svým dřívějším příspěvkům na sociálních sítích, včetně jeho postoje k brexitu, potratům a Ukrajině. Burnham také zdůrazňuje svůj místní původ, protože v tomto volebním obvodu vyrostl, čelí však obviněním od oponentů, že tuto soutěž využívá jako odrazový můstek k premiérskému křeslu.
Kromě Burnhama a Kenyona kandiduje na uvolněný post například místní podnikatelka Rebecca Shepherdová za novou stranu Restore Britain, kterou založil exposlanec za Reform UK Rupert Lowe. Té průzkumy přisuzují třetí místo s odstupem za oběma favority. Kandidáti konzervativců a liberálních demokratů a kandidátka Zelených jsou v průzkumech až za ní.