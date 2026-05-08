Labouristé v britských místních volbách ztrácí. Starmer řekl, že neodstoupí

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev, které tiskové agentury a britská média označují za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně médiím podle Reuters řekl, že neodchází a hodlá stranu dovést do parlamentních voleb jako předseda vlády.
Nigel Farage, šéf protiimigrační strany Reform UK, která ve volbách výrazně posílila a v řadě obcí přebrala labouristům všechna křesla, ovšem prohlásil, že výsledky voleb značí historickou změnu v britské politice a dokazují, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. „Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP médiím na předměstí Londýna.
Labouristická strana ztratila značnou část podpory v mnoha obvodech, které dosud oznámily výsledky, včetně tradičních bašt v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie i v některých částech Londýna. Z jejích ztrát těží zejména populistická Reform UK vedená zastáncem brexitu Faragem, která v Anglii zatím získala více než 350 křesel v místních zastupitelstvech a ve Skotsku a Walesu by se mohla stát hlavní opozicí vůči Skotské národní straně (SNP), respektive levicové nacionalistické Plaid Cymru, které usilují o nezávislost. Ve volbách se hlasovalo také o složení velšského a skotského parlamentu.
„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters uznávaný britský analytik pro průzkum veřejného mínění John Curtice.
Rozklad bipartismu
Průběžné výsledky podle Reuters potvrzují rozklad tradičního britského systému dvou politických stran a přechod k demokracii s větším počtem hnutí, což podle analytiků představuje jednu z největších proměn v britské politice za poslední století. Kdysi dominantní strany labouristů a konzervativců přicházejí o hlasy voličů ve prospěch Reform UK na jedné straně a levicové Strany zelených na opačném konci politického spektra a také nacionalistů ve Skotsku a Walesu.
Navzdory volebním ztrátám vyjadřují Starmerovi spojenci premiérovi podporu, třebaže jeho popularita klesla na jednu z nejnižších úrovní u britských lídrů. Premiér v pátek navštívil jedno z mála volebních míst, kde jeho strana uspěla, a prohlásil, že hodlá v práci pokračovat.
„Nechystám se odejít,“ řekl Starmer novinářům v Ealingu v západním Londýně, kde si labouristé udrželi kontrolu nad místní radou. Voliče znepokojuje spíše tempo změn než jeho vedení, prohlásil premiér a přislíbil, že vytyčí potřebné kroky k proměně Británie.