Labouristé v britských místních volbách ztrácí. Starmer řekl, že neodstoupí


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev, které tiskové agentury a britská média označují za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně médiím podle Reuters řekl, že neodchází a hodlá stranu dovést do parlamentních voleb jako předseda vlády.

Nigel Farage, šéf protiimigrační strany Reform UK, která ve volbách výrazně posílila a v řadě obcí přebrala labouristům všechna křesla, ovšem prohlásil, že výsledky voleb značí historickou změnu v britské politice a dokazují, že jeho stranu čeká dlouhá budoucnost. „Jsme nejnárodnější ze všech stran a dlouho tu zůstaneme,“ řekl Farage podle agentury AFP médiím na předměstí Londýna.

Labouristická strana ztratila značnou část podpory v mnoha obvodech, které dosud oznámily výsledky, včetně tradičních bašt v bývalých průmyslových regionech střední a severní Anglie i v některých částech Londýna. Z jejích ztrát těží zejména populistická Reform UK vedená zastáncem brexitu Faragem, která v Anglii zatím získala více než 350 křesel v místních zastupitelstvech a ve Skotsku a Walesu by se mohla stát hlavní opozicí vůči Skotské národní straně (SNP), respektive levicové nacionalistické Plaid Cymru, které usilují o nezávislost. Ve volbách se hlasovalo také o složení velšského a skotského parlamentu.

„Výsledný obrázek je pro labouristy v podstatě tak špatný, jak všichni očekávali, nebo ještě horší,“ řekl agentuře Reuters uznávaný britský analytik pro průzkum veřejného mínění John Curtice.

Rozklad bipartismu

Průběžné výsledky podle Reuters potvrzují rozklad tradičního britského systému dvou politických stran a přechod k demokracii s větším počtem hnutí, což podle analytiků představuje jednu z největších proměn v britské politice za poslední století. Kdysi dominantní strany labouristů a konzervativců přicházejí o hlasy voličů ve prospěch Reform UK na jedné straně a levicové Strany zelených na opačném konci politického spektra a také nacionalistů ve Skotsku a Walesu.

Navzdory volebním ztrátám vyjadřují Starmerovi spojenci premiérovi podporu, třebaže jeho popularita klesla na jednu z nejnižších úrovní u britských lídrů. Premiér v pátek navštívil jedno z mála volebních míst, kde jeho strana uspěla, a prohlásil, že hodlá v práci pokračovat.

„Nechystám se odejít,“ řekl Starmer novinářům v Ealingu v západním Londýně, kde si labouristé udrželi kontrolu nad místní radou. Voliče znepokojuje spíše tempo změn než jeho vedení, prohlásil premiér a přislíbil, že vytyčí potřebné kroky k proměně Británie.

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v německém Sinzigu

Ke shodě nedošlo, řekl Pavel po schůzce s Babišem o účasti na summitu NATO

Česko si připomíná Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Rusko podle Zelenského nedodržuje ani vlastní příměří. Ukrajina zasáhla ropné zařízení

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmí je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.
Rusko v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony, napsal v pátek na telegramu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské síly podle něj zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obviňují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Rusko ohlásilo stovky sestřelených ukrajinských dronů, Kyjev podle něj útočil na vojenské i civilní cíle.
Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou. Píše o tom agentura Reuters.
Několik izraelských úderů si během čtvrtka v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle ministerstva dvě děti. Informovala o tom agentura AFP. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem trvá od 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán.
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
David Attenborough slaví sté narozeniny. Změnil pohled lidí na svět

Britský přírodovědec, spisovatel a filmař sir David Attenborough patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Jeho přírodovědná díla jako Modrá planeta či Život na Zemi, která už od poloviny padesátých let připravoval hlavně pro BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Dokázal poutavě vyprávět jak o existujících zvířatech, tak o dávno vyhynulých dinosaurech a své pořady přetvářel i v úspěšné knihy. V pátek 8. května slaví sté narozeniny.
Evropa si připomíná konec druhé světové války. Československo osvobozovali i Rumuni

Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945, na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně – zásadní roli sehrálo Pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda.
