V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
Předvolební průzkumy naznačují, že labouristé by mohli přijít o více než polovinu z 2500 křesel, která obhajují v místních samosprávách. Dříve by labouristická porážka znamenala dobré zprávy pro konzervativce, ti se ale po 14 letech u moci potýkají s pokračující nepopularitou.
V Londýně a dalších velkých městech podle volebních modelů část labouristických křesel získají zástupci Zelených, v bývalých labouristických baštách na severu Anglie pak předpovídají průzkumy úspěch protiimigrační populistické strany Reform UK.
Starmerova strana po příslibu ekonomického růstu a snížení životních nákladů s velkým náskokem vyhrála volby do britského parlamentu v roce 2024. Současný premiér však dva roky po volbách čelí kritice kvůli trvajícímu oslabení ekonomiky i personálním rozhodnutím. Další parlamentní volby se v Británii nemusí konat až do roku 2029, drtivá porážka v čtvrtečních volbách by ale mohla labouristickou stranu donutit ke změně lídra.
Oslabení labouristů by mohlo znamenat klíčové změny také ve velšském parlamentu. Tam strana současného premiéra vládla sama či v koalici po celou dobu od jeho založení v roce 1999. Průzkumy naznačují, že by nyní mohla vyhrát velšská nacionalistická strana Plaid Cymru. Velké zisky ve velšském i skotském parlamentu předpovídají také pro Reform UK.