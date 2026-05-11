Některé voliče frustruju, ale ukážu jim, že se mýlí, řekl Starmer po propadu labouristů

Britský premiér Keir Starmer po propadu jeho labouristů vystupuje s projevem, v němž obhajuje svůj mandát. Labouristická strana v místních volbách v Anglii minulý týden na úkor protiimigračního subjektu Reform UK přišla o téměř 1500 křesel a získala jen necelých 1100, plyne z dat BBC. „Beru za to odpovědnost,“ prohlásil na pondělním brífinku Starmer s tím, že chápe, že lidé jsou frustrovaní ze stavu země, politiky i z něj samotného. Chce proto přinést změnu.
Starmer již dal najevo, že nehodlá rezignovat na funkci kvůli špatnému volebnímu výsledku. Labouristická poslankyně Catherine Westová ale v sobotu vyzvala stranické špičky, aby Starmera nahradily. Pokud by se tak nestalo, Westová se pokusí vyvolat hlasování proti premiérovi. Podle analytiků a labouristických politiků je však otázkou, zda poslankyně dokáže sehnat pro vyvolání hlasování dostatečnou podporu.
Místní volby v Anglii se konaly ve čtvrtek, rozdělovalo se v nich na 5000 mandátů. Kromě Reform UK Nigela Farage v nich uspěli i Zelení. Propad kromě vládních labouristů zaznamenali také opoziční konzervativci.
V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.