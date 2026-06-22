Britský premiér Starmer rezignuje

Ruský dron zasáhl tureckou nákladní loď mířící na Ukrajinu, uvedl Kyjev
Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok jednoho člena posádky zabil, dalších osm námořníků se evakuovalo. Moskva se zatím nevyjádřila. Ruské útoky byly zaznamenány i v ukrajinské Sumské a Oděské oblasti a Záporoží, hlášeny jsou oběti. Brzy ráno zaútočily ukrajinské drony na Moskvu a její okolí, kde byla kvůli tomu nakrátko uzavřena letiště.
08:40před 8 mminutami