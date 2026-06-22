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Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci Zobrazit

Britský premiér Starmer rezignuje


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24

Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci. Jeho odchod otevírá cestu k volbě nového předsedy labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele vlády.

Připravujeme podrobnosti.

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