Za žhářskými útoky proti Starmerovi stálo Rusko, píše BBC


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC

Britský soud v pondělí uznal vinu dvojice mužů s vazbami na Ukrajinu za sérii požárů domů a automobilu spojených s premiérem Keirem Starmerem. Muži se podle soudu dopustili žhářského spiknutí s úmyslem poškodit majetek, píší tiskové agentury. Žhářské akce podle soudu organizoval neznámý rusky mluvící muž, britské úřady však neprokázaly, že by za útoky stála přímo Moskva. Web stanice BBC však píše, že podle jeho investigativní práce byly útoky součástí širší kampaně sabotáží a provokací, vedoucí až k Ruské federaci.

Dvaadvacetiletý Ukrajinec Roman Lavrynovyč a o pět let starší Rumun narozený na Ukrajině Stanislav Carpiuc mají podle soudu na svědomí požár domu v severním Londýně spojeného se Starmerem, další požár v nedalekém domě, kde Starmer dříve bydlel, a požár automobilu Toyota, který kdysi patřil labouristickému vůdci. Všechny požáry následovaly krátce po sobě loni v květnu a podle britské protiteroristické policie měly jasný účel.

„Zadání bylo jasné, zastrašit a vyvolat obavy u premiéra a zaútočit na Spojené království,“ citovala agentura AP šéfku protiteroristického oddělení londýnské policie Helen Flanaganovou.

Třetí muž, kterého policie po útocích zadržela a který čelil obvinění kvůli tomu, že akce natáčel, byl soudem obvinění zproštěn. Dva odsouzení se výši trestu dozvědí v pátek.

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Lavrynovyč podle soudu dostával instrukce od rusky mluvícího člověka, který se mu představil pod pseudonymem El Money. Záznamy z Lavrynovyčova telefonu dokládají, že měl slíbené peníze za to, když zapálí majetek spojený se Starmerem. El Money jej rovněž instruoval, jak vyrobit hořlavou směs a jak předejít dopadení. Lavrynovyč řekl, že potřeboval slíbených tři tisíce liber (84 tisíc korun) na léčbu svého otce a že neměl tušení, s kým jsou nemovitosti spojeny. El Money jej kontaktoval přes aplikaci Telegram, vyhrožoval mu a žádné peníze mu nakonec nedal, uvedl odsouzený muž.

Vyšetřování BBC

Právě na odhalení identity El Moneyho se BBC zaměřila. Jak vyplývá ze zpráv, které stanice odhalila, El Money nabídl Lavrynovyčovi ruské občanství výměnou za další útoky a velebil ruského vládce Vladimira Putina. Pod názvem „El Money“ byl jeho kontakt prý uložen pouze v Lavrynovyčově telefonu, jinak vystupoval na telegramu jen jako „EL“.

Podle stanice existují důkazy, že El Money je mladý ruský diplomat, který se v oblasti informační války školil u špionů a propagandistů a má blízko k nejvyšším mocenským kruhům v Moskvě. BBC ho konkrétně jmenovala jako Jevgenije Ljuššina, kterému je 23 let a je synem vysoce postaveného úředníka.

Ruští agenti dle BBC řídili svou sabotážní a provokační kampaň na dálku prostřednictvím sociálních sítí a telegramu, kde zakládali falešné on-line skupiny krajní pravice a muslimů, které sloužily k organizování vandalských činů ve Velké Británii, k rozdělování společnosti a šíření strachu.

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Přímé spojení s Ruskem se však britským úřadům prokázat nepodařilo. Ony i úřady v dalších evropských zemích však působení ruských tajných služeb vidí za řadou žhářských útoků a sabotáží v Evropě z poslední doby.

Londýn považuje Rusko za největší hrozbu pro britskou bezpečnost a viní ruské tajné služby z kybernetických útoků, vražd a sabotáží po celém Západě. Moskva naopak Británii vykresluje jako ruského úhlavního nepřítele.

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