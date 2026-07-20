Vláda žádá vyloučit z rozhodování o prezidentově kompetenční žalobě soudce Šámala


20. 7. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda navrhne Ústavnímu soudu (ÚS), aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby byl z dalšího rozhodování ve věci vyloučený soudce zpravodaj Pavel Šámal. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády.

Pavel podal žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO, kam pak na základě předběžného opatření ÚS odjel. O žalobě bude soud teprve rozhodovat.

„Ve skutečnosti jde o zachování základních principů českého ústavního systému. Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem,“ prohlásil Tejc.

Upozornil, že vláda nedostala před vydáním předběžného opatření možnost vyjádřit se k prezidentově žalobě. „Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní,“ podotkl.

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Ústavní soud

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