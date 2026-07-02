Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ústavní soud (ÚS) čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismů a výhrůžek. Například na facebooku kvůli tomu omezil možnost komentování některých příspěvků, sdělila mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Předběžným opatřením soud uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu v Ankaře. Prezident na summit chtěl, vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) s ním nepočítala. Rozhodnutí se týká jen nejbližšího summitu, o Pavlově kompetenční žalobě, která má definitivně vyjasnit pravomoc zastupovat stát navenek, soud teprve rozhodne.

Ústavní soudce kritizovali po vydání opatření někteří vládní politici i lidé na sociálních sítích. „Slušnou diskuzi pod našimi posty vítáme, nicméně tyto komentáře obsahovaly tak nechutné vulgarismy a výhrůžky, že jsme museli přikročit k omezení možnosti komentování některých našich příspěvků, neboť nebylo v našich silách jednotlivé komentáře pročítat a skrývat,“ uvedla Číhalíková Sedláčková.

„Jen u příspěvku informujícího o vydání předběžného opatření se sešlo více než 4600 komentářů, z nichž převážná většina není ve veřejném prostoru citovatelná. Útoky dosáhly dokonce takové intenzity, že jsme evidovali přímo požadavky některých uživatelů sociálních sítí o moderování diskuze a mazání komentářů,“ doplnila mluvčí ÚS.

Pavel si vykládá ústavu, jak chce, osočil Babiš prezidenta
Premiér Andrej Babiš

Falešná fotografie

Soud se ve čtvrtek ohradil také proti tvrzení kolujícímu na sociálních sítích, že se ústavní soudce zpravodaj Pavel Šámal účastnil festivalu Smetanova Litomyšl ve společnosti prezidentova poradce Petra Koláře a jeho partnerky Světlany Witowské. Jejich setkání má dokládat fotografie. „Jde zjevně o podvrh vytvořený pomocí umělé inteligence, který nemá s realitou nic společného,“ uvedl ÚS na síti X.

„Je to všechno smyšlené. S Petrem Kolářem se neznám, nebyli jsme ani představeni,“ řekl Šámal Deníku N.

Setkání se Šámalem popřela také Witowská. Vyzvala ekonoma Pavla Šika, poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), aby tvrzení z facebooku smazal. Šik před několika dny napsal, že Kolář, Witowská a manželé Šámalovi jsou přátelé a že seděli na koncertě vedle sebe. Deník N uvedl, že Šik na dotaz, kde tyto informace získal nebo jak je ověřil, odpověděl, že se k tomu nebude vyjadřovat.

Údajnou fotografii trojice Šámal, Kolář, Witowská šířila na sociálních sítích řada jiných účtů či uživatelů, často jako „důkaz“ údajné zákulisní vazby mezi Hradem a ústavními soudci.

Výběr redakce

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

včeraAktualizovánopřed 14 mminutami
Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam

Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam

před 37 mminutami
Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

před 1 hhodinou
Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám

Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám

před 1 hhodinou
V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada

V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada

před 1 hhodinou
Poslanci interpelují premiéra

ŽivěPoslanci interpelují premiéra

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost v kauze týrání psa v Uherském Hradišti

Nejvyšší soud (NS) zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO) v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Soud dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze však přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost či snahu o nápravu, uvedl NS. Tejc zopakoval, že je potřeba zvýšit příslušné trestní sazby.
10:30Aktualizovánopřed 38 mminutami

Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

Zástupci obcí, ve kterých dlouhodobě řeší sociální problémy, se obrátili otrevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO). Upozorňují v něm na kritické dopady reorganizace Agentury pro sociální začleňování a žádají premiéra o jednání. Odborníci z Agentury pomáhali obcím především s řešením projektů souvisejících s bojem s chudobou, řešením patologických jevů nebo třeba začleňováním lidí z vyloučených lokalit zpět do života.
před 1 hhodinou

Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám

Ústavní soud (ÚS) čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismů a výhrůžek. Například na facebooku kvůli tomu omezil možnost komentování některých příspěvků, sdělila mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
před 1 hhodinou

ŽivěPoslanci interpelují premiéra

Autorizované obalové společnosti možná přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů s cílem zlepšit jejich dostupnost pro obyvatele. Předpokládá to novela, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Předtím, při písemných interpelacích, se pirátští poslanci opět pustili do ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) kvůli užívání obecního bytu a údajně nelegálním stavbám na jejím pozemku, ministryně na jejich vystoupení nereagovala. Po přestávce poslanci pokračují v ústních interpelacích na premiéra.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ministerstvo uvolní přes tři miliardy na protipovodňová opatření i čistírny

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo dvě miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt vodních toků nebo stavbu nádrží. Čerpat je budou moci města a obce. Dalších více než 1,3 miliardy resort vyčlenil na modernizaci čistíren odpadních vod. Při návštěvě nedávno zprovozněné protipovodňové ochrany jižní části Olomouce to ve čtvrtek řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
před 2 hhodinami

Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi také drony ze sbírky Drony Nemesis, podle kriminalistů nespáchali trestný čin. Vojenská policie tak uzavřela případ po více než roce. Armáda vojákům ještě může udělit kázeňský postih, píší Seznam Zprávy.
10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Bezpečnostní rada státu jednala za účasti Pavla o armádní koncepci

Bezpečnostní rada státu za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala koncepční a strategické otázky krizového řízení, odolnosti České republiky, připravenosti na mimořádné situace, akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti. Informoval o tom Hrad. Tématem naopak nebyl summit Severoatlantické aliance (NATO), který se příští týden koná v Ankaře.
03:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Pavel si vykládá ústavu, jak chce, osočil Babiš prezidenta

Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, prohlásil v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu Severoatlantické aliance (NATO).
11:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

před 28 mminutami
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

včera v 16:15
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

včera v 15:18
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026