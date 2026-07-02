Pavel si vykládá ústavu, jak chce, osočil Babiš prezidenta

Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, prohlásil v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu Severoatlantické aliance (NATO).
Prezident tím, co dělá a pokud poletí na summit v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, zmínil v rozhovoru Babiš. Historicky na summity NATO jezdili prezidenti, ale letos se bude jednat o ekonomických záležitostech, o kterých rozhoduje vláda, dodal.
Podle Babiše dělá Pavel kampaň za své znovuzvolení prezidentem. „Nevynechá dne, aby do nás nějakým způsobem nezajel,“ vyčetl hlavě státu Babiš. Předseda vlády současně vyloučil, že by mohl proti Pavlovi případně v příští prezidentské volbě kandidovat.
Ve středečním rozhovoru Pavla pro Deník.cz zase prezident zmínil, že nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Je to podle něj zřejmě v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování.
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