Bývalý politik přišel o stavební povolení pro bytový dům v Havlíčkově Brodě


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Spor o stavbu bytového domu
Do problémů se dostala stavba nového bytového domu na sídlišti Žižkov v Havlíčkově Brodě. Stavebník, bývalý sociálnědemokratický politik a někdejší náměstek hejtmana Vysočiny Libor Joukl, přišel o stavební povolení. Rozhodl tak havlíčkobrodský stavební úřad na podnět krajského úřadu, a to po odvolání obyvatel ze sousedství.

Podle původního plánu měl být bytový dům se dvěma desítkami bytů hotový na jaře příštího roku. Stavba začala v březnu. „Museli jsme sehnat odhadem dalších asi dvacet razítek, abychom vůbec mohli požádat o zahájení ve zrychleném řízení. Na všechna jsme měli kladná stanoviska,“ řekl developer Libor Joukl.

Dostupných bytů je i podle odborníků v Havlíčkově Brodě málo. V budoucím bytovém domě se jich prodalo sedmnáct během jediné minuty. Projekt ale nyní přišel o stavební povolení.

Projekt stoplo odvolání sousedů

Odvolali se sousedé, podle nichž je developer nepožádal o vyjádření ke stavbě. „V tom řízení se posuzují například dopady stavební činnosti, jak se tady šíří stavební ruch. To znamená, každý, kdo by ten ruch slyšel, by měl být správně účastníkem toho řízení,“ vysvětlil advokát Michal Závodský.

„Vzdálenost domu paní Machálkové a pana Závodského je odsud asi 80 metrů. Je to přes tři parcely. Takže ani jeden není účastníkem. My ani stavební úřad jsme nevyhodnotili, že by to měli být sousedé,“ poznamenal Joukl. Stavební úřad teď nařídil práce zastavit a stavbu zakonzervovat. Stavbou se bude znovu zabývat krajský úřad.

Lidé se obávají další výstavby v lokalitě

Námitky mělo víc sousedů. Nechtěli například přijít o prostor, který využívaly i děti na hraní. Do budoucna má totiž hned vedle vyrůst ještě jedna budova. „Snažíme se docílit toho, aby ta stavební činnost tady byla trochu uměřenější,“ vysvětlil Závodský.

Podle investora je pozemek určený pro bytovou výstavbu. Vedle něj je městské hřiště, které tam zůstane.

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Centrum se veřejnosti znovu otevřelo před 18. hodinou. Specialisté nenaměřili v ovzduší žádné zvýšené škodliviny.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Policie při zásahu podle Deníku N zadržela třináct lidí. Mluvčí kraje k tomu sdělil, že o nikoho z úřadu nejde, policii měli jen poskytnout dokumenty. Zadržené má policie podezřívat ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z uplácení.
Plazi jsou na vrcholu jarní aktivity. V Národním parku Podyjí se teď turisté mohou potkat s ještěrkou zelenou nebo užovkou stromovou. Právě nejdelší tuzemský had na turistický ruch doplácí. Desítky těchto chráněných živočichů přejedou cyklisté za jediný rok. Nejvíce na jaře a v září, kdy je v terénu nejvíce mláďat. Pro hady jsou nejrizikovější tiché asfaltové cesty. V ohrožení nejsou jen teplomilní plazi, ale například v Jizerských horách i mloci.
V Brně se protestovalo proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádalo vládní hnutí SPD, jejíž šéf a předseda sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května, v rámci festivalu Meeting Brno. V polovině dubna vzali brněnští zastupitelé na vědomí informaci o květnovém konání sjezdu a usnesli se, že vítají snahy o usmíření.
Šluknov na Děčínsku požádá o evropskou dotaci 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na problémovém sídlišti. Město je chce vykoupit, aby získalo nad lokalitou se sociálně vyloučenými obyvateli kontrolu. Odkup by mohl začít v září. Postup města při přeměně sídliště schválila už vláda Petra Fialy (ODS) s tím, že se stát bude na projektu podílet i finančně. Prostředky ve státním rozpočtu ale minulá vláda na projekt nevyčlenila.
Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice STAN a SPOLU, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu třiceti tří hlasů. Také hejtmanka Petra Pecková (STAN) sdělila, že na dosavadní koalici nechtějí nic měnit. Daczická by ráda zůstala v krajském klubu ODS.
