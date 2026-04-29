Bývalý politik přišel o stavební povolení pro bytový dům v Havlíčkově Brodě

Do problémů se dostala stavba nového bytového domu na sídlišti Žižkov v Havlíčkově Brodě. Stavebník, bývalý sociálnědemokratický politik a někdejší náměstek hejtmana Vysočiny Libor Joukl, přišel o stavební povolení. Rozhodl tak havlíčkobrodský stavební úřad na podnět krajského úřadu, a to po odvolání obyvatel ze sousedství.
Podle původního plánu měl být bytový dům se dvěma desítkami bytů hotový na jaře příštího roku. Stavba začala v březnu. „Museli jsme sehnat odhadem dalších asi dvacet razítek, abychom vůbec mohli požádat o zahájení ve zrychleném řízení. Na všechna jsme měli kladná stanoviska,“ řekl developer Libor Joukl.
Dostupných bytů je i podle odborníků v Havlíčkově Brodě málo. V budoucím bytovém domě se jich prodalo sedmnáct během jediné minuty. Projekt ale nyní přišel o stavební povolení.
Projekt stoplo odvolání sousedů
Odvolali se sousedé, podle nichž je developer nepožádal o vyjádření ke stavbě. „V tom řízení se posuzují například dopady stavební činnosti, jak se tady šíří stavební ruch. To znamená, každý, kdo by ten ruch slyšel, by měl být správně účastníkem toho řízení,“ vysvětlil advokát Michal Závodský.
„Vzdálenost domu paní Machálkové a pana Závodského je odsud asi 80 metrů. Je to přes tři parcely. Takže ani jeden není účastníkem. My ani stavební úřad jsme nevyhodnotili, že by to měli být sousedé,“ poznamenal Joukl. Stavební úřad teď nařídil práce zastavit a stavbu zakonzervovat. Stavbou se bude znovu zabývat krajský úřad.
Lidé se obávají další výstavby v lokalitě
Námitky mělo víc sousedů. Nechtěli například přijít o prostor, který využívaly i děti na hraní. Do budoucna má totiž hned vedle vyrůst ještě jedna budova. „Snažíme se docílit toho, aby ta stavební činnost tady byla trochu uměřenější,“ vysvětlil Závodský.
Podle investora je pozemek určený pro bytovou výstavbu. Vedle něj je městské hřiště, které tam zůstane.