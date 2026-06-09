Záchranné stanici, kterou poničil požár, poslali lidé miliony


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Přes 18 milionů korun poslali lidé záchranné stanici pro zvířata na okraji Brna, jejíž část před měsícem zničil požár. V plamenech uhynuli tři psi, ostatním zvířatům se naštěstí nic nestalo. Provozovatel stanice Zdeněk Machař nyní plánuje opravu a rozšíření areálu.

Plameny konkrétně zničily mobilheim záchranné stanice. S likvidací následků požáru pomohli dobrovolníci.

Spáleniště je už téměř uklizené a Machař plánuje podobu nového zázemí. „Bude tady ordinace pro veterinárního lékaře. Celý blok domu bude rozdělen na prádelnu, jídelnu, mrazicí boxy,“ popsal.

Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů
Vyhořelé zázemí záchranné stanice v Brně

Nová budova bude zděná a ponese prvky inspirované volnou přírodou. Na opravy má Machař rozpočet 16 milionů, přičemž částku dali dohromady dárci a příznivci během necelých dvou týdnů po požáru. Další více než dva miliony lidé poslali prostřednictvím veřejné webové sbírky.

Mýval jako maskot

Zbytek rozlehlého areálu zůstal nepoškozený, a Zdeněk Machař proto se záchranou zvířat nepřestal. Jedním z nejnovějších přírůstků je malé mývalí mládě. Mýval severní patří v Česku mezi invazní druhy, a myslivci se proto snaží jeho populaci regulovat. Osiřelá mláďata pak často končí v záchranných stanicích.

„Zůstane tady jako maskot,“ řekl Machař o mláděti, které dostalo jméno Kryšpínek. Mýval rozšíří řadu zhruba pěti set zvířat, pro něž je záchranná stanice domovem. Se stavbou nového zázemí chce Machař začít co nejdříve, aby bylo hotové ještě před zimou.

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