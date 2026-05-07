Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů

Požár v Brně-Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele bylo při požáru zničeno zázemí stanice a uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících.
Požár měli hasiči nahlášený před druhou hodinou ráno. „Podle prvotního hlášení byly tři osoby mimo budovu. Objekt byl zasažený v plném rozsahu, rozměr byl přibližně deset krát deset metrů. Nasadili jsme tři vodní proudy,“ popsal mluvčí hasičů Jan Dvořák. „Uvnitř zůstali tři psi, žádný člověk zraněn nebyl,“ řekl.
Doplnil, že trojici lidí zkontrolovali záchranáři. Požár hasiči dostali pod kontrolu asi za hodinu a čtvrt, likvidaci ohlásili ve čtyři hodiny ráno.
Zdeněk Machař ve videu na facebooku uvedl, že zázemí je zničené. „Je to hrůza. V životě jsem nic takového nezažil. Ložnice, pokoj, koupelna, kuchyň, prostě všechno lehlo popelem,“ uvedl. Vevnitř podle něj ale zůstali někteří psi, nedalo se tam pro ně vejít. „Stanice nyní bude fungovat v provizorním režimu, zprovoznit bude zapotřebí především vodu pro zvířata,“ dodal.
Záchranná stanice pro ptáky a malé savce funguje v Brně-Slatině od roku 1991. Prostředky na sbírku lze posílat na účet 1351736399/0800.