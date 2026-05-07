Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Požár v Brně-Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele bylo při požáru zničeno zázemí stanice a uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících.

Požár měli hasiči nahlášený před druhou hodinou ráno. „Podle prvotního hlášení byly tři osoby mimo budovu. Objekt byl zasažený v plném rozsahu, rozměr byl přibližně deset krát deset metrů. Nasadili jsme tři vodní proudy,“ popsal mluvčí hasičů Jan Dvořák. „Uvnitř zůstali tři psi, žádný člověk zraněn nebyl,“ řekl.

Doplnil, že trojici lidí zkontrolovali záchranáři. Požár hasiči dostali pod kontrolu asi za hodinu a čtvrt, likvidaci ohlásili ve čtyři hodiny ráno.

Zdeněk Machař ve videu na facebooku uvedl, že zázemí je zničené. „Je to hrůza. V životě jsem nic takového nezažil. Ložnice, pokoj, koupelna, kuchyň, prostě všechno lehlo popelem,“ uvedl. Vevnitř podle něj ale zůstali někteří psi, nedalo se tam pro ně vejít. „Stanice nyní bude fungovat v provizorním režimu, zprovoznit bude zapotřebí především vodu pro zvířata,“ dodal.

Záchranná stanice pro ptáky a malé savce funguje v Brně-Slatině od roku 1991. Prostředky na sbírku lze posílat na účet 1351736399/0800.

Výběr redakce

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 5 hhodinami
Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

před 5 hhodinami
Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

před 6 hhodinami
Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Požár zničil část brněnské záchranné stanice pro zvířata. Uhynulo několik psů

Požár v Brně-Slatině v noci na čtvrtek zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce, kterou provozuje Zdeněk Machař. Podle majitele bylo při požáru zničeno zázemí stanice a uhynulo několik psů. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Příčina požáru se vyšetřuje, předběžná výše škody bude ve statisících.
před 22 mminutami

Suché počasí prodlužuje pylovou sezonu a zhoršuje příznaky u alergiků

Sucho a teplé počasí podporují rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršují příznaky u alergiků. Ještě horší je situace ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace, ta na pyly patří mezi nejčastější.
5. 5. 2026

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

V Dolanech na Olomoucku zrekonstruovali sokolovnu. Vyšla na bezmála 160 milionů korun, většinu nákladů zaplatila obec. Šlo o její největší investici. S opravou sokolovny končí i Krnov na Bruntálsku, rekonstrukci připravují Nový Bor na Českolipsku a Lázně Bohdaneč. Ne všude se ale záchrana podařila – některé stavby dál chátrají, jiné zanikly úplně. Dodnes se zachovalo asi 750 sokolských staveb. Jejich historii pravidelně připomíná Noc sokoloven, která se letos uskuteční 19. června.
5. 5. 2026

Reklamační oprava u Pasohlávek přinese dopravní omezení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo reklamační opravu silnice I/52 u Pasohlávek. Frekventovaný úsek prošel rekonstrukcí spolu s opravou mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny v roce 2020. ŘSD jako investor stavby loni v závěru záruční lhůty uplatnilo nárok na reklamaci. Řidiči musí v místě počítat s dopravním omezením.
4. 5. 2026Aktualizováno4. 5. 2026

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval mluvčí policejní centrály Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

VideoJaro je pro plazy kritické. Hady v Podyjí ohrožují cyklisté

Plazi jsou na vrcholu jarní aktivity. V Národním parku Podyjí se teď turisté mohou potkat s ještěrkou zelenou nebo užovkou stromovou. Právě nejdelší tuzemský had na turistický ruch doplácí. Desítky těchto chráněných živočichů přejedou cyklisté za jediný rok. Nejvíce na jaře a v září, kdy je v terénu nejvíce mláďat. Pro hady jsou nejrizikovější tiché asfaltové cesty. V ohrožení nejsou jen teplomilní plazi, ale například v Jizerských horách i mloci.
28. 4. 2026

V Brně na akci SPD se protestovalo proti konání sjezdu sudetských Němců

V Brně se protestovalo proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádalo vládní hnutí SPD, jejíž šéf a předseda sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května, v rámci festivalu Meeting Brno. V polovině dubna vzali brněnští zastupitelé na vědomí informaci o květnovém konání sjezdu a usnesli se, že vítají snahy o usmíření.
28. 4. 2026

V kauze pokusu o zapálení synagogy v Brně dostal mladík celkem devět let vězení

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 uložil tamní krajský soud obžalovanému mladíkovi dohromady devět let vězení. Potrestal ho za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest v hlavní věci byl deset let. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. Mladík se k větší části skutků doznal. Rozhodnutí není pravomocné, obhajoba i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026
Načítání...