Brno má další tunel. Pod sídlištěm Kamechy a budou v něm jezdit tramvaje

Stavbaři po čtyřech měsících dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Práce v tunelu budou pokračovat, dopravní podnik v dalších týdnech začne také s pokládkou kolejí. Projekt za více než dvě miliardy korun z velké části financují evropské dotace. Provoz na nové trati by měl být zahájen na konci příštího roku.
Ještě dopoledne zbýval k proražení zhruba metr horniny. Ve dvě hodiny odpoledne už se přes čelbu tunelu začalo dostávat denní světlo. Nejnáročnější stavební práce spojené s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou tak u konce. Stavbaři při nich provedli více než sto odstřelů.
„Tunel má být dlouhý 320 metrů, ale samotná ražená část měří přibližně 250 metrů. Celkově nám ražba zabrala 115 dní,“ popsal stavbyvedoucí společnosti Marti Lukáš Žatkuliak.
Trať obslouží sídliště s osmi tisíci obyvateli
Tunel naváže na trať z brněnské Bystrce do Žebětína. Městská tramvajová síť se tak rozroste o 1,5 kilometru kolejí a tři zastávky. „Cílem prodloužení tratě je obsloužit toto sídliště, kde bude v cílovém stavu bydlet až osm tisíc lidí,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
„Lidé se do města dostanou tramvají výrazně rychleji než autobusy, které musejí objíždět celý Žebětín,“ řekl starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran (KDU-ČSL).
Zároveň se otevřou mosty vedoucí přes tramvajovou trať. „Jde o mosty, které propojují Vejrostovu ulici se sídlištěm. Most mezi Vejrostovou a Kuršovou ulicí je ve zkušebním provozu a most spojující Vejrostovu a Šemberovu ulici zprovozníme na konci července. Tím se podstatně zjednoduší každodenní cestování místních obyvatel,“ uvedl Havránek.
Dodal také, že na konci letních prázdnin skončí stavební práce ve smyčce Ečerova. Od začátku nového školního roku se tak na svou pravidelnou trasu vrátí tramvajová linka 1, která nyní končí na Rakovecké. „Smyčka bude nově tříkolejná a tramvaje jí budou projíždět v opačném směru než dosud,“ uvedl Havránek. V budoucnu bude linka číslo 1 zajíždět až na Kamechy a nahradí část autobusových spojů.
Koleje začnou přibývat na podzim
Na podzim bude pokračovat pokládka kolejí směrem k tunelu. „V posledních týdnech jsme začali budovat výkop pro budoucí trasu tramvajové trati ze smyčky Ečerova směrem k ústí tunelu. Nyní nás čeká zajištění svahu, odvodnění, výstavba kabelovodů a příprava konstrukčních vrstev,“ uvedl Ján Špaňo ze společnosti Vinci Construction CS.
Nová trať prodlouží současnou trasu od bystrcké konečné Ečerova o 1,4 kilometru a tři zastávky včetně konečné Kamechy. Dopravní podnik za stavbu zaplatí 1,84 miliardy korun, přičemž 85 procent nákladů pokryjí evropské dotace.
Další tunely v Brně
Stavební část tunelu má být hotová do konce letošního roku, poté budou následovat instalace technologií. První testovací jízdy by se mohly uskutečnit na podzim příštího roku. Zabezpečení bude stejné jako v tramvajových tunelech v Bohunicích a Žabovřeskách.
V Brně aktuálně vzniká ještě jedna podzemní stavba. Ředitelství silnic a dálnic pracuje na průzkumné štole pod sídlištěm Vinohrady. Zatím měří přibližně půl kilometru. V budoucnu bude součástí tunelu velkého městského okruhu.