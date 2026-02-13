V Brně začali razit další tramvajový tunel

V Brně-Bystrci začali stavbaři s ražbou 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu. Bude součástí nové trati na sídliště Kamechy. Tisícům tamních obyvatel má usnadnit cestování do centra města. Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně.
Dělníci zahájili práce symbolickým umístěním sochy svaté Barbory, patronky horníků, do portálu tunelu. „Říká se, že tuneláři jsou velmi pověrčiví a bez této sochy by vůbec se stavbou tunelu nezačali,“ poznamenala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Socha, která bude na stavbu tunelu i na pozdější provoz dohlížet, je půlmetrová, váží deset kilogramů a z litiny ji odlili ve Švýcarsku.
„Tunel budou stavbaři razit nepřetržitě, předpokládaný postup je až dva metry denně a dokončení ražby je plánované na léto,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Po dokončení samotné ražby se bude pracovat na instalaci tunelových technologií.
Na stavbě tunelu se do prací zapojí desítky specialistů – techniků, tunelářů i betonářů. „Pro některé úseky odborná firma využívá řízené odstřelování, které umožní efektivní a bezpečný postup ražby. Práce budou pod přísným dohledem a s trvalým monitoringem okolních objektů, aby byla maximálně zajištěna jejich bezpečnost,“ uvedl Havránek.
Seismograf ve sklepě, čidla na domech
Trasa tunelu nevede pod žádným bytovým domem, nejbližší bytová zástavba je podle stavbyvedoucího Lukáše Žatkuliaka zhruba sedmnáct metrů od osy tunelu. „Máme osazeno několik čidel na nejbližší zástavbě – od nivelačních měření po náklonoměry. Ve sklepě nejbližšího bytového domu máme seismograf, který kontinuálně monitoruje dopady razicích prací na zástavbu. Co se týče hluku, na fasádě bytového domu máme osazené hlukoměry, které monitorují hluk ze stavby – porovnáváme jej s hygienickými limity,“ popsal Žatkuliak.
Trať na Kamechy se staví od loňska, bude dlouhá 1,4 kilometru a umožní prodloužení současné tratě ze smyčky Ečerova.
V první polovině roku se počítá také s výstavbou mostu přes trať mezi Šemberovou a Vejrostovou ulicí a s přípravou mostu mezi Kuršovou a Vejrostovou ulicí. Ve Vejrostově ulici se bude překládat kanalizace. Stavět se bude také lávka pro pěší u ulic Listnatá a Přírodní. Pracovat se bude i ve smyčce Ečerova na její budoucí podobě a u smyčky Kamechy se bude budovat retenční nádrž.
Tři nové bezbariérové zastávky
Na trati vzniknou tři nové zastávky – Ruda, Říčanská a Kamechy. Díky nové trati bude možné výrazně omezit autobusovou dopravu na sídliště a nebude nutné přestupovat mezi tramvají a autobusem. „Ke všem zastávkám budou vedeny bezbariérové přístupové cesty. Zastávka Říčanská bude vybavena eskalátory,“ dodala mluvčí brněnského dopravního podniku.
První cestující by se mohli tramvají projet na konci příštího roku. Cena stavby je 1,84 miliardy korun, přičemž 85 procent dopravní podnik získá z evropských fondů.
Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně. První, k univerzitnímu kampusu, byl zprovozněn v prosinci 2022 pro linku číslo 8, vede pod Jihlavskou ulicí k zastávce Nemocnice Bohunice. Druhý, na Velkém městském okruhu (VMO) Žabovřeská, byl otevřen v květnu 2023, měří 500 metrů a umožnil rozšíření silničního okruhu.
Do pěti let chce dopravní podnik realizovat i další projekty. „Zajištění průjezdu vozovnou Medlánky, kde bychom chtěli cestujícím nabídnout propojení Technologického parku s královopolským nádražím. Další projekt, který nás čeká, je tramvajová trať do Líšně, která dlouhou dobu čeká. Přišli jsme s novou verzí tohoto projektu, kdy by tato trať byla jednokolejná, vedle ní by byla cyklostezka,“ nastínila Tomaštíková. V dlouhodobějším horizontu je v plánu tramvajové propojení Starého Lískovce s Bosonohami.