V Brně začali razit další tramvajový tunel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, DPMB
Nahrávám video
Studio ČT24: Začala ražba tunelu pro tramvajovou trať
Zdroj: ČT24

V Brně-Bystrci začali stavbaři s ražbou 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu. Bude součástí nové trati na sídliště Kamechy. Tisícům tamních obyvatel má usnadnit cestování do centra města. Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně.

Dělníci zahájili práce symbolickým umístěním sochy svaté Barbory, patronky horníků, do portálu tunelu. „Říká se, že tuneláři jsou velmi pověrčiví a bez této sochy by vůbec se stavbou tunelu nezačali,“ poznamenala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Socha, která bude na stavbu tunelu i na pozdější provoz dohlížet, je půlmetrová, váží deset kilogramů a z litiny ji odlili ve Švýcarsku.

„Tunel budou stavbaři razit nepřetržitě, předpokládaný postup je až dva metry denně a dokončení ražby je plánované na léto,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Po dokončení samotné ražby se bude pracovat na instalaci tunelových technologií.

Na stavbě tunelu se do prací zapojí desítky specialistů – techniků, tunelářů i betonářů. „Pro některé úseky odborná firma využívá řízené odstřelování, které umožní efektivní a bezpečný postup ražby. Práce budou pod přísným dohledem a s trvalým monitoringem okolních objektů, aby byla maximálně zajištěna jejich bezpečnost,“ uvedl Havránek.

V Brně začala stavba tramvajové trati na Kamechy
Vizualizace tramvajové trati v Brně na Kamechy

Seismograf ve sklepě, čidla na domech

Trasa tunelu nevede pod žádným bytovým domem, nejbližší bytová zástavba je podle stavbyvedoucího Lukáše Žatkuliaka zhruba sedmnáct metrů od osy tunelu. „Máme osazeno několik čidel na nejbližší zástavbě – od nivelačních měření po náklonoměry. Ve sklepě nejbližšího bytového domu máme seismograf, který kontinuálně monitoruje dopady razicích prací na zástavbu. Co se týče hluku, na fasádě bytového domu máme osazené hlukoměry, které monitorují hluk ze stavby – porovnáváme jej s hygienickými limity,“ popsal Žatkuliak.

Trať na Kamechy se staví od loňska, bude dlouhá 1,4 kilometru a umožní prodloužení současné tratě ze smyčky Ečerova.

GALERIE
Omezení osobní dopravy a MHD v průběhu stavby tramvajové tratě na Kamechy

V první polovině roku se počítá také s výstavbou mostu přes trať mezi Šemberovou a Vejrostovou ulicí a s přípravou mostu mezi Kuršovou a Vejrostovou ulicí. Ve Vejrostově ulici se bude překládat kanalizace. Stavět se bude také lávka pro pěší u ulic Listnatá a Přírodní. Pracovat se bude i ve smyčce Ečerova na její budoucí podobě a u smyčky Kamechy se bude budovat retenční nádrž.

Tři nové bezbariérové zastávky

Na trati vzniknou tři nové zastávky – Ruda, Říčanská a Kamechy. Díky nové trati bude možné výrazně omezit autobusovou dopravu na sídliště a nebude nutné přestupovat mezi tramvají a autobusem. „Ke všem zastávkám budou vedeny bezbariérové přístupové cesty. Zastávka Říčanská bude vybavena eskalátory,“ dodala mluvčí brněnského dopravního podniku.

První cestující by se mohli tramvají projet na konci příštího roku. Cena stavby je 1,84 miliardy korun, přičemž 85 procent dopravní podnik získá z evropských fondů.

Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně. První, k univerzitnímu kampusu, byl zprovozněn v prosinci 2022 pro linku číslo 8, vede pod Jihlavskou ulicí k zastávce Nemocnice Bohunice. Druhý, na Velkém městském okruhu (VMO) Žabovřeská, byl otevřen v květnu 2023, měří 500 metrů a umožnil rozšíření silničního okruhu.

Brněnské podzemní tramvaje jezdí k bohunické nemocnici už i s cestujícími
Tramvaje k bohunické nemocnici už vozí cestující

Do pěti let chce dopravní podnik realizovat i další projekty. „Zajištění průjezdu vozovnou Medlánky, kde bychom chtěli cestujícím nabídnout propojení Technologického parku s královopolským nádražím. Další projekt, který nás čeká, je tramvajová trať do Líšně, která dlouhou dobu čeká. Přišli jsme s novou verzí tohoto projektu, kdy by tato trať byla jednokolejná, vedle ní by byla cyklostezka,“ nastínila Tomaštíková. V dlouhodobějším horizontu je v plánu tramvajové propojení Starého Lískovce s Bosonohami.

Výběr redakce

Sněmovna schválila odklad superdávky

Sněmovna schválila odklad superdávky

04:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí

před 2 hhodinami
Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

Incidentů na železnici neubývá. Drážní úřad chce zvýšit bezpečnost

před 6 hhodinami
Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

Reálné příjmy domácností začaly v roce 2024 opět růst

před 9 hhodinami
Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

před 10 hhodinami
USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

USA opouštějí vědecký argument v přístupu ke klimatu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

V Brně začali razit další tramvajový tunel

V Brně-Bystrci začali stavbaři s ražbou 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu. Bude součástí nové trati na sídliště Kamechy. Tisícům tamních obyvatel má usnadnit cestování do centra města. Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně.
před 1 hhodinou

Padl další rozsudek v kauze Stoka. Obžalovaný dostal tři roky vězení

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil v korupční kauze Stoka Samanu el-Talabanimu souhrnný trest tři roky vězení a peněžitý trest 800 tisíc korun. Soud schválil jeho dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel se státním zástupcem. Trest je mírnější, než který mu soud uložil v roce 2022. Jde o poslední, jedenáctou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Rozhodnutí je pravomocné. Kauza jako taková ještě ale nekončí.
včera v 14:18

Strážců přírody je málo. CHKO shánějí dobrovolníky

Správy chráněných krajinných oblastí na jihovýchodě Moravy hledají nové dobrovolné strážce přírody. Nejvíce chybějí na Pálavě a v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Na starost mají především kontrolu toho, zda návštěvníci dodržují pravidla. Podílejí se ale také na údržbě stezek nebo péči o cenné lokality. Strážců přírody je v českých národních parcích a chráněných krajinných oblastech dlouhodobě nedostatek, zatímco neukázněných turistů dle správ přibývá.
včera v 07:30

Brňané vytvořili pocitovou mapu. Ukazuje kvitovaná i problematická místa

Nejčastějšími důvody, proč Brňané neradi chodí na některá místa ve městě, jsou vizuální smog, dopravní zátěž nebo obavy z kriminality. Takovou lokalitu zná devadesát procent lidí, kteří hlasovali v anketě Pocitová mapa 2025. Naopak oceňují opravená náměstí, oživené brownfieldy a parky.
11. 2. 2026

Pokus o zapálení brněnské synagogy míří k soudu

Případ z ledna 2024, kdy se dva mladí muži pokusili zapálit brněnskou synagogu, míří k soudu. Žalobkyně obžalovala jednoho obviněného muže mimo jiné z pokusu o teroristický útok. Obviněný se jej měl dopustit jako mladistvý spolu s nezletilým, který ale není pro nedostatek věku trestně odpovědný.
11. 2. 2026

Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé s tím nepočítali

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.
10. 2. 2026

Nezakazujte mladým sociální sítě, doporučují experti z Masarykovy univerzity

Odborníci z Masarykovy univerzity (MU) nedoporučují zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Potenciální dopady jsou nejasné, existují rizika. Doporučují spíše zvýšit tlak na technologické platformy, uvedli ve vyjádření pro média. Objevují se ale i hlasy zastávající opačný názor. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že je pro zákaz používání sítí u dětí do 15 let po vzoru Francie. Řada zemí podobné opatření zvažuje.
9. 2. 2026Aktualizováno9. 2. 2026

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce

Města a obce zpravidla v posledních letech staví nájemní byty. Někde tak samosprávy lákají určité profese, jinde má výstavba či rekonstrukce řešit bytovou nouzi či pomoci mladým rodinám nebo seniorům. Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení stále chybí statisíce obecních bytů. Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet.
9. 2. 2026
Načítání...