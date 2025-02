V Brně začala stavba tramvajové trati na Kamechy

V Brně začala stavba nové tramvajové tratě z Bystrce do sídliště Kamechy, na kterém bude bydlet až osm tisíc obyvatel. První cestující se tam mají svézt v prosinci 2027. Dopravní podnik zaplatí 1,84 miliardy korun, přičemž pětaosmdesát procent nákladů pokryje evropská dotace z programu Doprava 2021–2027. Nová trať bude dlouhá téměř jeden a půl kilometru a včetně nové konečné na ní budou tři nové zastávky, díky kterým bude možné zredukovat autobusovou dopravu.

Zmínil také to, že díky redukci autobusové dopravy se sníží hluková zátěž v domech, okolo nichž autobusy projíždějí.

Výsadba nových stromů

Za vykácené stromy a keře počítá projekt s výsadbou více než osmi set nových stromů a více než tří a půl tisíce keřů. Lidé mohou sledovat stavbu na facebookovém profilu Šalinou na Kamechy nebo přímo na webových stránkách salinounakamechy.dpmb.cz .

Další rozšiřování tramvajové sítě Brno aktuálně nechystá. Odložené jsou dřívější plány na obnovu dávno opuštěné tratě ze Stránské skály do Líšně i novostavba tratě ze Štefánikovy čtvrti na Lesnou. Ve fázi prověřování je možnost prodloužení tratě ze Starého Lískovce do Bosonoh. V příští dekádě se počítá s tím, že by měly vzniknout nové tratě k novému hlavnímu nádraží, které má stát na místě dnešního dolního nádraží. Zahájení provozu nového nádraží je však očekáváno nejdříve kolem roku 2035.