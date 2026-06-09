Za požár rozvodny v německém Reutlingenu zřejmě může žhář, uvedli vyšetřovatelé

Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa v noci na pondělí stál nejspíš žhářský útok. Podle agentury DPA z toho vycházejí vyšetřovatelé. Požár připravil dočasně na dvacet tisíc domácností o dodávky elektřiny a způsobil škody ve výši několika milionů eur.
„Podle dosavadního stavu vyšetřování do areálu rozvodny vnikli jeden nebo vícero dosud neznámých pachatelů, aby tam na několika místech založili požár,“ uvedly ve společném prohlášení policie a státní zastupitelství Bádenska-Württemberska.
Vyšetřování má podle úřadů zvýšenou důležitost, protože může jít o čin, v jehož pozadí je extremistická motivace. I z toho důvodu policejní vyšetřování vede středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu.
DPA už v pondělí napsala, že způsob uskutečnění naznačuje možnou akci z řad levicových extremistů, a připomíná nedávné rozsáhlé útoky na rozvodnou síť v Berlíně.
Po útoku na dva sloupy elektrického vedení loni v září zůstalo v německé metropoli dočasně bez proudu na 50 tisíc domácností a asi dva tisíce podniků. Výpadek trval přibližně 60 hodin. Útok na kabelový most přes Teltowský kanál v Berlíně začátkem ledna v době mrazivého počasí připravil o dodávky proudu 45 tisíc domácností a přes 2200 podniků. Dodávka elektřiny pro všechny postižené byla obnovena zhruba až po sto hodinách.
Univerzitní město Reutlingen leží asi čtyřicet kilometrů jižně od Stuttgartu, žije v něm přes 117 tisíc obyvatel.