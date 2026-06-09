Německo na muniční iniciativu přispěje dalších tři sta milionů eur, řekl Pistorius

Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími třemi sty miliony eur (asi 7,2 miliardy korun), řekl v úterý při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zůnou (za SPD) německý ministr obrany Boris Pistorius. Tato suma podle něho vystačí na nákup asi padesáti tisíc kusů munice pro Ukrajinu.
Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palebné přesile ruské armády. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která nastoupila k moci loni v prosinci, původně uvažovala o úplném zrušení iniciativy.
Nakonec kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) souhlasil s pokračováním iniciativy tak, že Česko na nákupy munice nebude finančně přispívat, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany jsou pro letošek uzavřené smlouvy pro dodávky zhruba jednoho milionu kusů munice.
Prezident Petr Pavel na konci května deníku Financial Times řekl, že počet zemí, které do české muniční iniciativy přispívají, se z loňských osmnácti snížil na devět. Iniciativa podle něj ovšem stále funguje a prezident věří, že se jí podaří dosáhnout stejných čísel jako vloni. „Tato iniciativa dodává Ukrajincům až padesát procent veškeré munice velkého kalibru, takže v tomto smyslu ji nelze snadno nahradit ničím jiným,“ dodal.