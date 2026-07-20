Týden bude oblačný, oteplí se o víkendu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší. O víkendu se oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Kolem tlakové níže se středem nad severovýchodní Evropou k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu až severu. V noci při vyjasnění klesly teploty vzduchu na šumavských pláních pod bod mrazu,“ uvedl v pondělí ČHMÚ na facebooku. Na stanici Kvilda-Perla naměřili meteorologové minus 3,3 stupně.

V pondělí bude v jižní polovině Česka převážně slunečno, v severní oblačno. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 stupňů.

Podobné teploty meteorologové očekávají i v úterý, bude oblačno a místy zaprší. Hodně oblačnosti bude i ve středu, kdy budou denní teploty mezi 20 a 25 stupni.

Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Na většině Česka občas zaprší a nejvyšší denní teploty budou mezi 17 a 21 stupni.

Od pátku se začne oteplovat, v neděli by teploty mohly vystoupat na 26 až 31 stupňů.

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