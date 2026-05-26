Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: Financial Times, ČTK

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu – z loňských osmnácti na současných devět. V úterý to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje, uvedla, že mechanismus funguje a finance z jednotlivých zemí přichází průběžně.

„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíž představuje to, že finančně přispívá pouze devět členských států,“ řekl Pavel deníku FT. „Tato iniciativa dodává Ukrajincům až padesát procent veškeré munice velkého kalibru, takže v tomto smyslu ji nelze snadno nahradit ničím jiným,“ dodal.

AMOS uvedla, že finance od přispěvatelů přicházejí v průběhu celého roku v závislosti na schvalovacích procesech jednotlivých států. „Fakt, že ke konci května jsou v procesu projekty s osmi donory, je přibližně stejný průběh jako v předchozích letech. Celkový počet osmnácti partnerů je agregovaný souhrn všech participujících zemi. Například v roce 2025 bylo donorů čtrnáct (včetně EU), ale vybráno bylo celkově o přibližně čtyřiapadesát procent financí více,“ dodala.

Muniční iniciativa bude pokračovat, potvrdil Babiš
Výroba munice v německé společnosti Rheinmetall

Během loňské volební kampaně před parlamentními volbami Babiš pohrozil, že iniciativu týkající se dodávek munice zcela zastaví. Kritizoval ji za údajný nedostatek transparentnosti ohledně způsobu využití finančních prostředků a míry, v jaké z ní přímo profitovala společnost Czechoslovak Group (CSG).

Babišova vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy. Avšak pod podmínkou, že Česko nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat s administrativním zajištěním projektu.

Babiš v samostatném rozhovoru pro FT uvedl, že jeho vláda upřednostňuje využití omezených veřejných prostředků na pomoc tuzemským občanům, kteří se v důsledku konfliktu s Íránem potýkají s vysokými účty za energie, před podporou Ukrajiny. „Nemáme peníze, takže dostáváme finance od jiných zemí a pak (munici) dodáváme,“ řekl.

Země mají problém s postojem české vlády, píší FT

Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje FT některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO
Prezident Petr Pavel

Od roku 2024 koordinuje Česko dodávky více než čtyř milionů dělostřeleckých granátů velkého kalibru do Kyjeva, aby tak pomohlo doplnit ubývající zásoby munice Ukrajiny a podpořit ji v obraně proti ruské invazi. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.

Pavel: Česká iniciativa dodává Kyjevu půlku munice. Zelenskyj za ni děkoval
Ukrajinská samohybná houfnice Bohdana v Doněcké oblasti v dubnu 2025

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Čtyři lidé, včetně dvou dětí ve věku dvanácti a patnácti let, zahynuli v úterý ráno při srážce rychle jedoucího vlaku se školním minibusem na železničním přejezdu na severu Belgie. Ostatních pět dětí, které ve voze cestovaly, utrpělo těžká zranění a byly hospitalizovány v kritickém stavu, píší agentury s odvoláním na tamní úřady. Podle nich okolnosti nehody či její příčina zůstávají nejasné.
11:26Aktualizovánopřed 18 mminutami

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v Česku v souvislosti s převozem zakázaných látek, tvrdí, že duchovní byl propuštěn. Účet dále uvádí, že obvinění proti Ilarionovi úřady nevznesly. Rusko předtím předalo českému diplomatovi proti zadržení duchovního důrazný protest.
12:21Aktualizovánopřed 23 mminutami

Švýcaři budou hlasovat o omezení migrace. Kritici připomínají zkušenost s brexitem

Brexit měl pro migraci nečekané důsledky. Zatímco Švýcarsko debatuje o iniciativě zaměřené na omezení imigrace, která by mohla ohrozit volný pohyb osob mezi Švýcarskem a Evropskou unií, někteří vyzývají k tomu, aby se země poučila z toho, co se stalo na druhé straně Lamanšského průlivu.
před 29 mminutami

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky za porušení příměří a dodalo, že Spojené státy budou zodpovědné za důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná. Íránské gardy následně uvedly, že sestřelily americký dron a že mají právo na odvetu.
01:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajina spustila web odhalující ruský nábor cizinců do války

Ukrajinské koordinační centrum pro zacházení s válečnými zajatci oznámilo spuštění webu, který má odhalovat ruský systém náboru cizích státních příslušníků do války proti Ukrajině. Informoval o tom Koordinační štáb.
před 3 hhodinami

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Mrakodrap Trump Tower, jehož výstavba se plánuje v gruzínském hlavním městě Tbilisi, má být postaven na pozemku, jehož spoluvlastníkem je syn zakladatele vládnoucího Gruzínského snu Bidziny Ivanišviliho, na kterého USA dříve uvalily sankce. Vazby mezi konglomerátem Trump Organization a Ivanišviliho rodinou vyvolávají obavy ohledně střetu zájmů, píše britský deník The Guardian.
před 3 hhodinami

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
před 4 hhodinami
