Ukrajina spustila web odhalující ruský nábor cizinců do války

Ukrajinské koordinační centrum pro zacházení s válečnými zajatci oznámilo spuštění webu, který má odhalovat ruský systém náboru cizích státních příslušníků do války proti Ukrajině. Informoval o tom Koordinační štáb.
Webová stránka stoprussianrecruiters.org byla spuštěna ve spolupráci s ukrajinským ministerstvem zahraničí. Bude zveřejňovat informace o náborových schématech a jejich rozsahu, geografickém dosahu těchto aktivit i o osobách, které v různých zemích pracují ve prospěch Ruské federace.
Podle projektu „Chci žít“ už byla zjištěna totožnost více než 28 tisíc cizinců, kteří se přihlásili do ruské armády. Nejméně 5149 z nich padlo. Ukrajina v současnosti zadržuje jako válečné zajatce stovky cizinců z více než 48 zemí.
„Rusko do války stále častěji verbuje občany cizích zemí, především migrující pracovníky, nezaměstnané a lidi ze sociálně zranitelných skupin v Asii, Africe a Latinské Americe. Využívá k tomu klamání, psychický nátlak i finanční manipulaci,“ uvedlo koordinační velitelství.
Koordinační centrum zdůrazňuje, že cílem této platformy je varovat potenciální oběti, upoutat pozornost mezinárodního společenství a přispět k tomu, aby byli před soud postaveni ti, kdo posílají lidi bojovat za zájmy Ruska.
V březnu 2026 Koordinační štáb uvedl, že mezi cizinci, kteří podepsali smlouvy s ruským ministerstvem obrany o službě v ruských ozbrojených silách, bylo nejméně 2427 občanů ze čtyřiceti afrických zemí.
Článek napsala Marija Patoková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikovaný 25. května 2026 v 13:31 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.