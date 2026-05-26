Ukrajina spustila web odhalující ruský nábor cizinců do války


před 47 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajinské koordinační centrum pro zacházení s válečnými zajatci oznámilo spuštění webu, který má odhalovat ruský systém náboru cizích státních příslušníků do války proti Ukrajině. Informoval o tom Koordinační štáb.

Webová stránka stoprussianrecruiters.org byla spuštěna ve spolupráci s ukrajinským ministerstvem zahraničí. Bude zveřejňovat informace o náborových schématech a jejich rozsahu, geografickém dosahu těchto aktivit i o osobách, které v různých zemích pracují ve prospěch Ruské federace.

Podle projektu „Chci žít“ už byla zjištěna totožnost více než 28 tisíc cizinců, kteří se přihlásili do ruské armády. Nejméně 5149 z nich padlo. Ukrajina v současnosti zadržuje jako válečné zajatce stovky cizinců z více než 48 zemí.

„Rusko do války stále častěji verbuje občany cizích zemí, především migrující pracovníky, nezaměstnané a lidi ze sociálně zranitelných skupin v Asii, Africe a Latinské Americe. Využívá k tomu klamání, psychický nátlak i finanční manipulaci,“ uvedlo koordinační velitelství.

Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty. Cílí na ty se špatným prospěchem
Ruští vojáci během bojového výcviku v Rostovské oblasti (snímek z ledna 2026)

Koordinační centrum zdůrazňuje, že cílem této platformy je varovat potenciální oběti, upoutat pozornost mezinárodního společenství a přispět k tomu, aby byli před soud postaveni ti, kdo posílají lidi bojovat za zájmy Ruska.

V březnu 2026 Koordinační štáb uvedl, že mezi cizinci, kteří podepsali smlouvy s ruským ministerstvem obrany o službě v ruských ozbrojených silách, bylo nejméně 2427 občanů ze čtyřiceti afrických zemí.

Článek napsala Marija Patoková (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikovaný 25. května 2026 v 13:31 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky za porušení příměří a dodalo, že Spojené státy budou zodpovědné za důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná. Íránské gardy následně uvedly, že sestřelily americký dron a že mají právo na odvetu.
01:57Aktualizovánopřed 3 mminutami

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Mrakodrap Trump Tower, jehož výstavba se plánuje v gruzínském hlavním městě Tbilisi, má být postaven na pozemku, jehož spoluvlastníkem je syn zakladatele vládnoucího Gruzínského snu Bidziny Ivanišviliho, na kterého USA dříve uvalily sankce. Vazby mezi konglomerátem Trump Organization a Ivanišviliho rodinou vyvolávají obavy ohledně střetu zájmů, píše britský deník The Guardian.
před 1 hhodinou

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Buggenhoutu na severu Belgie se v úterý ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví a dva těžce zranění, uvedl tamní ministr dopravy Jean-Luc Crucke. Ministr vnitra Bernard Quintin na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.
11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

Český diplomat přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila Moskva za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. Duchovní byl zadržen pro podezření z převozu zakázaných látek.
před 2 hhodinami

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
před 2 hhodinami

Spalničky zabily v Bangladéši už přes 500 lidí, většinou neočkované děti

V Bangladéši si epidemie spalniček vyžádala už více než pět set životů, většinou dětských. Jedná se tam o nejtragičtější vlnu nemoci za poslední desítky let. Počet obětí minulý týden rychle rostl, během jediného dne zemřelo v tamních nemocnicích třináct dětí.
před 2 hhodinami

Francie kvůli mimořádným vedrům hlásí oběti

Současná vlna veder si ve Francii podle předběžných informací úřadů zatím přímo či nepřímo vyžádala nejméně sedm lidských životů, z toho pět lidí se utopilo a dva zahynuli při sportu. Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie a meteorologové očekávají, že v úterý teploty vystoupají ještě výše. Rekordní květnové teploty hlásí i Británie. Ve Španělsku mohou teploty tento týden vystoupat až k 38 stupňům Celsia, zatímco část Itálie omezila práci pod širým nebem.
před 2 hhodinami
