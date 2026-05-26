Soud podmíněně propustil Feriho z vězení


26. 5. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, který se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný.

K podmíněnému propuštění musí být splněny tři podmínky, vedle odpykání poloviny trestu to je prokázání polepšení a předpoklad vedení řádného života. Feri v závěrečné řeči řekl, že by po případném propuštění hledal cestu přes zmocněnkyni, jak odstranit obavy žen. Uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. „Odvážím se tvrzení, že polepšení bylo prokázáno,“ řekl.

Teplický soud v polovině ledna zamítl Feriho žádost. Tehdy se Feri hájil sám, v úterý měl v soudní síni obhájkyni a důvěrníka. Odvolací krajský soud v polovině dubna rozhodl o vrácení případu do Teplic, přičemž formálně Feriho stížnosti vyhověl.

Státní zástupce uvedl, že Ferimu prospěly další čtyři měsíce ve vězení. „Je vidět posun proti minulému veřejnému zasedání, pracoval na sobě,“ uvedl Ondřej Langr, který navrhl dohled nad Ferim po propuštění. Zmínil, že změna postoje odsouzeného může být účelová, nicméně lze předpokládat, že povede řádný život.

„Minimálně od ledna došlo k posunu v tom, že od sebestřednosti, vysokého sebevědomí až arogance se chování odsouzeného změnilo,“ uvedl soudce Jaroslav Malchus. Zmocněnec požadoval doplnit dokazování o psychologický posudek, což soud zamítl. Obhájkyně zdůraznila, že nelze porovnávat jednání člověka ve věku blízkém věku mladistvého s chováním člověka téměř třicetiletého.

Feri ve věznici uklízel kanceláře. Měl několik pochval, žádný kázeňský prohřešek. Podle svědků pracoval nad rámec svých povinností, vztahy s odsouzenými má bezproblémové, nikdy neměl žádné konflikty s dalšími zaměstnanci. Feri u soudu v úterý řekl, že od trestních skutků uplynula značná doba, on sám se změnil.

V době spáchání skutků mu bylo 19 a 21 let, teď mu je 29 let. Uvedl, že se změnily jeho priority, nemá zájem o nahodilé kontakty, ale chce vést řádný život, založit rodinu. „Je mi velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují,“ uvedl s tím, že po případném propuštění by kontaktoval zmocněnkyni žen s dotazem, jak by jejich újmu mohl zmírnit. „Poučení z trestu bylo zásadní,“ řekl. Podle něj už nemůže dělat nic víc.

Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl. Od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek.

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Soud podmíněně propustil Feriho z vězení

Sněmovna má znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Sněmovna by v úterý měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků.
Opozice se ve sněmovně hodlá ptát na řešení Babišova střetu zájmů

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česká republika bita, uvedl před zahájením sněmovní schůze předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor českých daňových poplatníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

Český diplomat přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila Moskva za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. Duchovní byl zadržen pro podezření z převozu zakázaných látek.
Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
