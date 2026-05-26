Francie kvůli mimořádným vedrům hlásí oběti


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Současná vlna veder si ve Francii podle předběžných informací úřadů zatím přímo či nepřímo vyžádala nejméně sedm lidských životů, z toho pět lidí se utopilo a dva zahynuli při sportu. Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie a meteorologové očekávají, že v úterý teploty vystoupají ještě výše. Rekordní květnové teploty hlásí i Británie. Ve Španělsku mohou teploty tento týden vystoupat až k 38 stupňům Celsia, zatímco část Itálie omezila práci pod širým nebem.

„V tuto chvíli mohu říci, že by mohlo jít o sedm úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s horkem,“ sdělila mluvčí francouzské vlády Maud Bregeonová televizní stanici TF1. Současně upozornila, že tyto údaje bude třeba upřesnit až po skončení současné vlny veder. Její kancelář doplnila, že jedna osoba zemřela při sportovní aktivitě v Paříži a další za podobných okolností nedaleko Lyonu. Dva lidé přišli o život, když je strhl proud v příbojových vlnách, typických pro pobřeží Atlantiku.

Mimořádná vedra narušují běžný provoz v turistických a přímořských oblastech, kde jsou již pláže plné jako v létě, ale zatím bez dozoru, podotkla AFP.

Podívejte se, kde padaly teplotní rekordy
Ilustrační foto

„Odpoledne dosáhnou maximální teploty v departementech s oranžovou výstrahou před vlnou veder 33 až 36 stupňů Celsia,“ varovala meteorologická služba Météo-France. „Na úrovni celé Francie bylo pondělí nejteplejším dnem zaznamenaným v měsíci květnu od začátku měření,“ zdůraznili meteorologové, podle nichž bylo překonáno několik desítek květnových teplotních rekordů. Ve městě Bergerac na jihozápadě Francie se teploty vyšplhaly na 34,7 stupně Celsia, v Nantes na 34,3 stupně a v Angers na 34 stupňů.

Vysoké teploty francouzští meteorologové očekávají nejméně do konce týdne. V osmi departementech na západě Francie platí v úterý oranžová výstraha před vedry, která znamená, že období intenzivního horka potrvá nejméně tři po sobě jdoucí dny a tři noci a může představovat zdravotní riziko pro populaci v dané oblasti. Je to poprvé, kdy byl oranžový stupeň výstražného systému, který analyzuje meteorologické podmínky i zdravotní riziko, aktivován v květnu, upozornila AFP.

Vnímání veder zhoršují tepelné ostrovy
Ilustrační foto

Vedra v Británii či Španělsku

Rekordy padají i v dalších evropských zemích. V pondělí zaznamenala britská meteorologická služba nejvyšší teplotu pro měsíc květen, když na jihozápadě Londýna teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Dosavadní vrchol z roku 1922 a později i z roku 1944 činil 32,8 stupně Celsia. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem pátého měsíce roku za 79 let. Hranici třiceti stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu, stalo se tak nejdříve v kalendářním roce od roku 1952.

Služba doplnila, že dosavadní maximum v pondělí překonaly teploty naměřené na třinácti britských stanicích, většinou v jižní či centrální Anglii. „Rekordy obvykle bývají překračovány jen o desetiny stupně – vzhledem k tomu je současná vlna veder pro toto roční období bezprecedentní,“ uvedla Met Office na síti X. Současně padl rekord i nejvyšší minimální teploty. V noci na úterý klesla minimální denní teplota jižně od Londýna jen na 21,3 stupně, a oblast tak zažila už koncem května první letošní tropickou noc.

Ve Španělsku varovala meteorologická služba (Aemet), že „na toto roční období mimořádně vysoké teploty“ přetrvají po celý týden v celé zemi s výjimkou Kanárských ostrovů. Od středy se v rozsáhlých oblastech jihozápadního Španělska čekají i tropické noci a až do pátku mohou teploty přes den dosahovat až 38 stupňů Celsia, uvedli meteorologové na síti X.

Úřady v italském kraji Lazio, jehož součástí je i Řím, v pondělí schválily pravidla omezující práci v podmínkách „dlouhodobého vystavení slunci“ v době od 12:30 do 16:00. Toto opatření se týká například zemědělských podniků, stavenišť či logistického sektoru a platí až do 15. září. Podobná pravidla byla zavedena i loni, ale až od 30. května.

Tropické dny v tuzemsku

Vysoké teploty zaznamenává i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na území Česka. V pondělí padly teplotní rekordy na pěti procentech meteorologických stanic měřících alespoň třicet let. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad třicet stupňů. V neděli naměřily rekordní teploty dvě třetiny stanic. Tropické počasí má pokračovat i v úterý, bude až 32 stupňů Celsia.

Podle ČHMÚ zůstane Česko v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem třiceti stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky.

„Předchozí týden byl teplotně slabě nad průměrem, ten současně probíhající bude s velkou pravděpodobností silně nadprůměrný,“ uvedli v měsíční předpovědi meteorologové. Průměr maximálních teplot bude atakovat hranici 25 stupňů Celsia. „Několikrát v tomto týdnu budou dosaženy a překonávány pro toto období méně obvyklé tropické teploty,“ doplnili.

Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů
Ilustrační foto

V úterý nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů. Středa Česko teplotně rozdělí, maxima se budou přes den pohybovat od dvaceti stupňů Celsia na severu Čech do třiceti stupňů na jihu Moravy.

Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 stupňů Celsia. V pátek už vystoupají opět až k 27 stupňům a na víkend meteorologové předpovídají mezi 25 a 30 stupni Celsia.

