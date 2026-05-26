Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.

Snyder patří z nejznámějším americkým historikům, v současné době je profesorem na Univerzitě v Torontu a je stálým pracovníkem na Institutu pro vědy o člověku ve Vídni. Věnuje se dějinám střední a východní Evropy, zaměřuje se na holocaust, už dvě desítky let se také zabývá současnou politikou, zdravím a školstvím.

„Dějiny se neopakují, ale dávají nám ponaučení,“ řekl Snyder. „A my se poučit musíme, protože vidíme, co se ve světě děje,“ dodává muž, který varuje před totalitními režimy současnosti i budoucnosti. „Jeden z těch velkých problémů, které teď máme, je, že pořád slyšíme, že žádné možnosti nejsou, že si nemůžeme vybrat,“ zmínil Snyder. „Moc toho není, ale není pravda, že nemůžeme dělat nic. Rozhodnou lidé.“

Historik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím
Timothy Snyder

Historie podle něj připomíná síť silnic, podle které se dá sledovat, jaké linky z minulosti vedou do současnosti a budoucnosti. A právě v tom spočívá síla historie: „Nemůžete se dostat všude, ale když víte, jak vypadá mapa, můžete se někam dostat,“ říká. A právě na lidském rozhodování podle něj bude záležet v dalších měsících podoba budoucnosti. „Trump i Putin prohrávají velké války. Jestli tohle budeme schopni pochopit – a co s tím uděláme – to bude hodně důležité. Očekávám, že Donald Trump prohraje volby, a to docela výrazně. Ale pak je otázka, co s tím udělá protistrana, tedy demokraté, Co s tím vítězstvím udělají a jakou budoucnost si budou schopni představit,“ poznamenal Snyder.

Opakovaně přitom hovoří a píše o tom, že Spojené státy pod Trumpem páchají sebevraždu. „Tohle je něco, kde jako historik opravdu velmi těžko hledám nějakou analogii země, která má tak obrovskou moc jako Spojené státy a pak se jí sama vzdává tak rychle z důvodů, které se v podstatě nedají pochopit,“ konstatoval a přinesl pro tuto tezi i argumenty. „Protože Spojené státy za posledních čtrnáct až šestnáct měsíců nejenomže přišly o moc, ale bylo to jejich vlastní vinou. A to v podstatě v každé oblasti, kam se na to podíváte – finančně, morálně nebo i vojensky. Když mluvím o sebevraždě supervelmoci, myslím tu jedinou supervelmoc, kterou máme, jež se rozhodla, že už nebude supervelmocí. Rozhodla se, že uměle navýší moc svých protivníků, což je velmi zvláštní.“

Příčiny úpadku

Snyder se v rozhovoru věnoval také tomu, proč se tyto změny dějí. Podle něj je hlavní příčinou fakt, že lidé, kteří teď řídí Spojené státy, je vlastně nevnímají jako stát. Neuvažují totiž v kategoriích, jako je společnost, národ nebo pospolitost. „Chtějí, aby lidé v okolí prezidenta měli nějaký krátkodobý finanční zisk,“ pojmenovává to, co je podle něj jádrem problému. „A pokud uvažujete takhle, tak nemůžete udržet stát, natož supervelmoc,“ doplňuje. Snydera to vede k tomu, že místo amerického snu dnes hovoří o americké noční můře.

Trumpova politika je totiž podle Snydera pravým opakem běžné a zaběhlé formy vládnutí: „Jeden způsob vede k tomu, že máme silnice, máme zdravotní péči, dobré univerzity, vidíme před sebou budoucnost. Možná si tu budoucnost představujeme různě, ale představujeme si, že věci budou lepší.“ Naopak Trumpovu politiku charakterizuje Snyder jako „sado-populismus“. Co má znamenat? „On neslibuje, že se věci zlepší pro všechny. Říká, že někteří z nás se můžou dívat, jak ostatní trpí víc.“ Pomáhá mu v tom podle Snydera jeho schopnost bavit lidi.

Dřív bylo vše v pořádku a to zlé přišlo zvenčí, rozplétá Snyder mýty autoritářů
Historik Timothy Snyder

„Má určité charisma a to je velmi důležité, protože vtahuje lidi do světa, kde mají pocit, že se něčeho účastní. Ale čeho se účastní, je to, že všichni jsou na tom hůř. Je tu víc bolesti, úzkosti, nenávisti. A politika se stává tím, že Donald Trump nebo jiný populista říká jedné skupině, aby se smála a pohrdala těmi druhými lidmi.“ Snyder označuje tuto politiku za „my versus oni“ – nikdo se v ní nemá lépe, ale jedna skupina se vymezuje výsměchem, hněvem a nenávistí vůči té druhé.

Trump a Bůh

Snyder se věnoval v Hyde Parku Civilizace také sporu, který v současné době doutná mezi Donaldem Trumpem a papežem Lvem XIV. Vyplývá z jednoho faktu: „Donald Trump si myslí, že je Bůh, a papež s tím nesouhlasí,“ říká Snyder důrazně. „Opravdu si myslím, že Donald Trump věří, že on je něco jako Bůh. Evidentně nevěří v křesťanského Boha a tím pádem nemůže vycházet s papežem Lvem, protože papež Lev v Boha věří. Což znamená, že je nesnesitelný pro Donalda Trumpa, protože pokud ve světě existuje něco božského, tak Donald Trump věří, že to božství je jeho a jenom jeho.“

Snyder má i pro to spoustu argumentů. „Je to náhoda, že Donald Trump si pořád staví obrovské, fašistické, monumenty sám sobě? Je to náhoda, že chce dát svůj obličej a svoje jméno na naše peníze? Je to náhoda, že teď razí nějaké mince se svým obličejem?“ Odpovědi nechává na divácích, ale přináší ještě jednu analogii: „Trump se chová trochu jako římští císaři ve druhém, třetím století našeho letopočtu, kteří sami sebe zbožňovali. Ale on chce být Bohem ještě za svého života.“

Rusko udělalo jasné rozhodnutí, že chce rozložit EU, míní americký historik Timothy Snyder
Timothy Snyder

Srovnání s Římem se Snyder drží delší dobu, protože je historik, je to logické. Doporučuje vždy při těchto historických paralelách opatrnost – ale přesto se odvažuje tvrdit, že „v posledních pár stoletích Římské říše nenajdete nic, co by bylo tak divoké jako to, co teď vidíme ve Spojených státech“.

V další části rozhovoru Snyder hovořil také o historickém a současném Rusku, vztahu Donalda Trumpa a Vladimira Putina a věnoval se dalším otázkám, které se pohybují mezi současností a historií.

Výběr redakce

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

15:39Aktualizovánopřed 1 mminutou
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

14:02Aktualizovánopřed 7 mminutami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

před 16 mminutami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

před 45 mminutami
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 56 mminutami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
před 57 mminutami

Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.
před 3 hhodinami

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
před 5 hhodinami

Spalničky zabily v Bangladéši už přes 500 lidí, většinou neočkované děti

V Bangladéši si epidemie spalniček vyžádala už více než pět set životů, většinou dětských. Jedná se tam o nejtragičtější vlnu nemoci za poslední desítky let. Počet obětí minulý týden rychle rostl, během jediného dne zemřelo v tamních nemocnicích třináct dětí.
před 6 hhodinami

Katastrof způsobených počasím v Česku přibývá, díky vědě ale ubývá tragédií

Jsou moderní katastrofy v Česku horší než ty v minulosti? Unikátní studie vědců z Akademie věd, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy zkoumala třináct největších tragédií souvisejících s počasím v českých zemích od roku 1851 do současnosti. Prokazuje, že navzdory stále častějším extrémům umírá v souvislosti s počasím díky lepším předpovědím a výstražným systémům méně lidí než v nedávné historii. Přesto je však třeba se mít nadále na pozoru především před přívalovými povodněmi.
včera v 15:15

„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
včera v 13:30

Ne osm, ale desítky. Čeští vědci přesněji rozlišují druhy leukemie

Vědci z pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) dokážou lépe určit přesný typ leukemie. Místo původních osmi jich rozlišují více než čtyřicet. S různými typy onkologických onemocnění mízní a krvetvorné tkáně onemocní podle statistiky České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně více než šest tisíc lidí ročně, různými druhy leukemie řádově několik set.
včera v 11:06

V Chorvatsku našli přes dva tisíce let starou terakotovou hlavu

Chorvatští archeologové a speleologové našli při průzkumu jeskyně Crno jezero na dalmatském poloostrově Pelješac terakotovou hlavu zobrazující starořeckou divadelní masku. Předmět, který lze datovat do 4. až 3. století před naším letopočtem, je uvnitř dutý a v horní části má otvor sloužící k zavěšení, pravděpodobně na zeď. Takové masky jsou často spojovány s divadelními představeními a kultem boha vína Dionýsa, který je považován za patrona divadla. O nálezu informovalo Archeologické muzeum v Dubrovníku.
23. 5. 2026
Načítání...