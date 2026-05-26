Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
Snyder patří z nejznámějším americkým historikům, v současné době je profesorem na Univerzitě v Torontu a je stálým pracovníkem na Institutu pro vědy o člověku ve Vídni. Věnuje se dějinám střední a východní Evropy, zaměřuje se na holocaust, už dvě desítky let se také zabývá současnou politikou, zdravím a školstvím.
„Dějiny se neopakují, ale dávají nám ponaučení,“ řekl Snyder. „A my se poučit musíme, protože vidíme, co se ve světě děje,“ dodává muž, který varuje před totalitními režimy současnosti i budoucnosti. „Jeden z těch velkých problémů, které teď máme, je, že pořád slyšíme, že žádné možnosti nejsou, že si nemůžeme vybrat,“ zmínil Snyder. „Moc toho není, ale není pravda, že nemůžeme dělat nic. Rozhodnou lidé.“
Historie podle něj připomíná síť silnic, podle které se dá sledovat, jaké linky z minulosti vedou do současnosti a budoucnosti. A právě v tom spočívá síla historie: „Nemůžete se dostat všude, ale když víte, jak vypadá mapa, můžete se někam dostat,“ říká. A právě na lidském rozhodování podle něj bude záležet v dalších měsících podoba budoucnosti. „Trump i Putin prohrávají velké války. Jestli tohle budeme schopni pochopit – a co s tím uděláme – to bude hodně důležité. Očekávám, že Donald Trump prohraje volby, a to docela výrazně. Ale pak je otázka, co s tím udělá protistrana, tedy demokraté, Co s tím vítězstvím udělají a jakou budoucnost si budou schopni představit,“ poznamenal Snyder.
Opakovaně přitom hovoří a píše o tom, že Spojené státy pod Trumpem páchají sebevraždu. „Tohle je něco, kde jako historik opravdu velmi těžko hledám nějakou analogii země, která má tak obrovskou moc jako Spojené státy a pak se jí sama vzdává tak rychle z důvodů, které se v podstatě nedají pochopit,“ konstatoval a přinesl pro tuto tezi i argumenty. „Protože Spojené státy za posledních čtrnáct až šestnáct měsíců nejenomže přišly o moc, ale bylo to jejich vlastní vinou. A to v podstatě v každé oblasti, kam se na to podíváte – finančně, morálně nebo i vojensky. Když mluvím o sebevraždě supervelmoci, myslím tu jedinou supervelmoc, kterou máme, jež se rozhodla, že už nebude supervelmocí. Rozhodla se, že uměle navýší moc svých protivníků, což je velmi zvláštní.“
Příčiny úpadku
Snyder se v rozhovoru věnoval také tomu, proč se tyto změny dějí. Podle něj je hlavní příčinou fakt, že lidé, kteří teď řídí Spojené státy, je vlastně nevnímají jako stát. Neuvažují totiž v kategoriích, jako je společnost, národ nebo pospolitost. „Chtějí, aby lidé v okolí prezidenta měli nějaký krátkodobý finanční zisk,“ pojmenovává to, co je podle něj jádrem problému. „A pokud uvažujete takhle, tak nemůžete udržet stát, natož supervelmoc,“ doplňuje. Snydera to vede k tomu, že místo amerického snu dnes hovoří o americké noční můře.
Trumpova politika je totiž podle Snydera pravým opakem běžné a zaběhlé formy vládnutí: „Jeden způsob vede k tomu, že máme silnice, máme zdravotní péči, dobré univerzity, vidíme před sebou budoucnost. Možná si tu budoucnost představujeme různě, ale představujeme si, že věci budou lepší.“ Naopak Trumpovu politiku charakterizuje Snyder jako „sado-populismus“. Co má znamenat? „On neslibuje, že se věci zlepší pro všechny. Říká, že někteří z nás se můžou dívat, jak ostatní trpí víc.“ Pomáhá mu v tom podle Snydera jeho schopnost bavit lidi.
„Má určité charisma a to je velmi důležité, protože vtahuje lidi do světa, kde mají pocit, že se něčeho účastní. Ale čeho se účastní, je to, že všichni jsou na tom hůř. Je tu víc bolesti, úzkosti, nenávisti. A politika se stává tím, že Donald Trump nebo jiný populista říká jedné skupině, aby se smála a pohrdala těmi druhými lidmi.“ Snyder označuje tuto politiku za „my versus oni“ – nikdo se v ní nemá lépe, ale jedna skupina se vymezuje výsměchem, hněvem a nenávistí vůči té druhé.
Trump a Bůh
Snyder se věnoval v Hyde Parku Civilizace také sporu, který v současné době doutná mezi Donaldem Trumpem a papežem Lvem XIV. Vyplývá z jednoho faktu: „Donald Trump si myslí, že je Bůh, a papež s tím nesouhlasí,“ říká Snyder důrazně. „Opravdu si myslím, že Donald Trump věří, že on je něco jako Bůh. Evidentně nevěří v křesťanského Boha a tím pádem nemůže vycházet s papežem Lvem, protože papež Lev v Boha věří. Což znamená, že je nesnesitelný pro Donalda Trumpa, protože pokud ve světě existuje něco božského, tak Donald Trump věří, že to božství je jeho a jenom jeho.“
Snyder má i pro to spoustu argumentů. „Je to náhoda, že Donald Trump si pořád staví obrovské, fašistické, monumenty sám sobě? Je to náhoda, že chce dát svůj obličej a svoje jméno na naše peníze? Je to náhoda, že teď razí nějaké mince se svým obličejem?“ Odpovědi nechává na divácích, ale přináší ještě jednu analogii: „Trump se chová trochu jako římští císaři ve druhém, třetím století našeho letopočtu, kteří sami sebe zbožňovali. Ale on chce být Bohem ještě za svého života.“
Srovnání s Římem se Snyder drží delší dobu, protože je historik, je to logické. Doporučuje vždy při těchto historických paralelách opatrnost – ale přesto se odvažuje tvrdit, že „v posledních pár stoletích Římské říše nenajdete nic, co by bylo tak divoké jako to, co teď vidíme ve Spojených státech“.
V další části rozhovoru Snyder hovořil také o historickém a současném Rusku, vztahu Donalda Trumpa a Vladimira Putina a věnoval se dalším otázkám, které se pohybují mezi současností a historií.