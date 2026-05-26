Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.
„Vývojáři ČHMÚ využili tvorby vlastních nových produktů a také loňské vyhrocené diskuze o barevných teplotních škálách a upravili a sjednotili celoroční barevnou teplotní škálu u všech svých produktů,“ uvedl ústav na svých sociálních sítích.
V praxi se rozdíl oproti minulosti příliš nepozná: teploty pod nulou budou zobrazené v tyrkysově modré, přes šedou, až k bílé. Teploty nad nulou se budou měnit od světle zelené, přes žlutou, až po červenou a úplně na konci spektra je černá. Barevné schéma je jednoznačnější, jsou na něm intuitivně dobře vidět hranice po desítkách stupňů – vždy na na nich začíná nová barva.
Meteorologové tak reagovali také na kritiku, že je v mapách moc červené, která vyvolává nepříjemné pocity, a to už při teplotách kolem dvacítky, kdy jsou ale naopak pro většinu lidí tyto teploty komfortní. Ředitel ČHMÚ Mark Rieder řekl, že právě tlak veřejnosti byl větší motivací pro tuto změnu. Pomohl prý k tomu, aby se sjednocení, které meteorologové plánovali už delší dobu, dotáhlo do konce již nyní. „Dohnala nás k tomu jednak ta diskuze, ale také naše nové webové stránky,“ uvedl pro ČT.
Samotná kritika podle něj nebyla zasloužená. Spojení barvy s emocí je podle Riedera založené hlavně na vzpomínkách. „Barevné škály, u nichž nás někteří lidé osočovali z toho, že skrze ně přinášíme strach a obavy, jsme nezměnili celé desítky let. To, co se změnilo, jsou samotné teploty. A na základě toho jsme změnili barvy,“ řekl. Mapy tedy teď lépe odpovídají reálným teplotám v Česku, které jsou nyní výrazně vyšší než v minulosti.
Nová varování
ČHMÚ také současně vylepšuje systém varování, který by se měl zabývat více dopady jevů než pouhými čísly, která nemusí nepoučené občany informovat dostatečně. Barvy ve výstrahách tedy zůstanou stejné, „mění se ale jejich vysvětlení“, konstatoval Rieder.
Nově přibudou varování před vlnami veder, jichž v Česku v posledních letech v kontextu klimatické změny výrazně přibývá.