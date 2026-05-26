Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl


Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.

„Vývojáři ČHMÚ využili tvorby vlastních nových produktů a také loňské vyhrocené diskuze o barevných teplotních škálách a upravili a sjednotili celoroční barevnou teplotní škálu u všech svých produktů,“ uvedl ústav na svých sociálních sítích.

V praxi se rozdíl oproti minulosti příliš nepozná: teploty pod nulou budou zobrazené v tyrkysově modré, přes šedou, až k bílé. Teploty nad nulou se budou měnit od světle zelené, přes žlutou, až po červenou a úplně na konci spektra je černá. Barevné schéma je jednoznačnější, jsou na něm intuitivně dobře vidět hranice po desítkách stupňů – vždy na na nich začíná nová barva.

Meteorologové tak reagovali také na kritiku, že je v mapách moc červené, která vyvolává nepříjemné pocity, a to už při teplotách kolem dvacítky, kdy jsou ale naopak pro většinu lidí tyto teploty komfortní. Ředitel ČHMÚ Mark Rieder řekl, že právě tlak veřejnosti byl větší motivací pro tuto změnu. Pomohl prý k tomu, aby se sjednocení, které meteorologové plánovali už delší dobu, dotáhlo do konce již nyní. „Dohnala nás k tomu jednak ta diskuze, ale také naše nové webové stránky,“ uvedl pro ČT.

Samotná kritika podle něj nebyla zasloužená. Spojení barvy s emocí je podle Riedera založené hlavně na vzpomínkách. „Barevné škály, u nichž nás někteří lidé osočovali z toho, že skrze ně přinášíme strach a obavy, jsme nezměnili celé desítky let. To, co se změnilo, jsou samotné teploty. A na základě toho jsme změnili barvy,“ řekl. Mapy tedy teď lépe odpovídají reálným teplotám v Česku, které jsou nyní výrazně vyšší než v minulosti.

Nová varování

ČHMÚ také současně vylepšuje systém varování, který by se měl zabývat více dopady jevů než pouhými čísly, která nemusí nepoučené občany informovat dostatečně. Barvy ve výstrahách tedy zůstanou stejné, „mění se ale jejich vysvětlení“, konstatoval Rieder.

Nově přibudou varování před vlnami veder, jichž v Česku v posledních letech v kontextu klimatické změny výrazně přibývá.

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě v úterý překročí 31 stupňů Celsia, výjimečně mohou dosáhnout až 33 stupňů, informuje ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách

Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do odvolání. V dalších dnech bude výstrahu upřesňovat, dodal.
Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se mají pohybovat většinou kolem dvaceti stupňů Celsia a občas zaprší, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
