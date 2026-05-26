Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média


Zdroj: ČTK, Reuters

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. V úterý o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelská média. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.

Střety mezi izraelskou armádou a teroristickým hnutím Hizballáh pokračovaly od úterního rána v okrese Nabatíja severně od strategické řeky Lítání, kdy se šíitské hnutí snažilo izraelské síly odrazit od postupu dále za žlutou linii. Hizballáh to dle libanonského deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) uvedl ve svém prohlášení.

V noci Izrael při vzdušných útocích na libanonskou obec Mašghara zabil dle dostupných informací dvanáct lidí. Podle libanonské agentury NNA si úder vyžádal také velký počet zraněných.

Izrael provedl několik úderů v Libanonu
Příslušníci izraelské armády, snímek ze 16. května 2025

Izraelská armáda v jižním Libanonu zavedla žlutou linii v polovině dubna. A to po vzoru obdobné linie, kterou po vyhlášení příměří v Pásmu Gazy vyznačila území, jež má pod kontrolou. Cílem vytvoření této zóny v Libanonu mělo být údajně zabránit útokům na izraelské území. Nachází se na ní až pětapadesát pohraničních libanonských vesnic, které židovský stát nyní okupuje.

Libanonský prezident Joseph Aún v pondělí vyjádřil přání nadále s Jeruzalémem vést mírové rozhovory, avšak zdůraznil, že izraelské síly musí zcela opustit jižní Libanon. „Jednání nebudou znamenat kapitulaci ani ústupky,“ zdůraznil Aún.

Rozhovory mají pokračovat začátkem června

Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v americkém Pentagonu 29. května.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý uvedlo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9737 dalších zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků. Světová zdravotnická organizace uvedla, že od uzavření příměří bylo při izraelských útocích v Libanonu zabito nejméně 608 lidí. 

USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Židovský stát na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih sousední země, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

15:39Aktualizovánopřed 48 mminutami
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

14:02Aktualizovánopřed 54 mminutami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

před 1 hhodinou
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 1 hhodinou
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu – z loňských osmnácti na současných devět. V úterý to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters.
15:52Aktualizovánopřed 13 mminutami

Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.
před 39 mminutami

Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
před 1 hhodinou

Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
před 1 hhodinou

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Čtyři lidé, včetně dvou dětí ve věku dvanácti a patnácti let, zahynuli v úterý ráno při srážce rychle jedoucího vlaku se školním minibusem na železničním přejezdu na severu Belgie. Ostatních pět dětí, které ve voze cestovaly, utrpělo těžká zranění a byly hospitalizovány v kritickém stavu, píší agentury s odvoláním na tamní úřady. Podle nich okolnosti nehody či její příčina zůstávají nejasné.
11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v Česku v souvislosti s převozem zakázaných látek, tvrdí, že duchovní byl propuštěn. Účet dále uvádí, že obvinění proti Ilarionovi úřady nevznesly. Rusko předtím předalo českému diplomatovi proti zadržení duchovního důrazný protest.
12:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Švýcaři budou hlasovat o omezení migrace. Kritici připomínají zkušenost s brexitem

Brexit měl pro migraci nečekané důsledky. Zatímco Švýcarsko debatuje o iniciativě zaměřené na omezení imigrace, která by mohla ohrozit volný pohyb osob mezi Švýcarskem a Evropskou unií, někteří vyzývají k tomu, aby se země poučila z toho, co se stalo na druhé straně Lamanšského průlivu.
před 2 hhodinami
