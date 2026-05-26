Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. V úterý o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelská média. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
Střety mezi izraelskou armádou a teroristickým hnutím Hizballáh pokračovaly od úterního rána v okrese Nabatíja severně od strategické řeky Lítání, kdy se šíitské hnutí snažilo izraelské síly odrazit od postupu dále za žlutou linii. Hizballáh to dle libanonského deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) uvedl ve svém prohlášení.
V noci Izrael při vzdušných útocích na libanonskou obec Mašghara zabil dle dostupných informací dvanáct lidí. Podle libanonské agentury NNA si úder vyžádal také velký počet zraněných.
Izraelská armáda v jižním Libanonu zavedla žlutou linii v polovině dubna. A to po vzoru obdobné linie, kterou po vyhlášení příměří v Pásmu Gazy vyznačila území, jež má pod kontrolou. Cílem vytvoření této zóny v Libanonu mělo být údajně zabránit útokům na izraelské území. Nachází se na ní až pětapadesát pohraničních libanonských vesnic, které židovský stát nyní okupuje.
Libanonský prezident Joseph Aún v pondělí vyjádřil přání nadále s Jeruzalémem vést mírové rozhovory, avšak zdůraznil, že izraelské síly musí zcela opustit jižní Libanon. „Jednání nebudou znamenat kapitulaci ani ústupky,“ zdůraznil Aún.
Rozhovory mají pokračovat začátkem června
Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v americkém Pentagonu 29. května.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý uvedlo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9737 dalších zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků. Světová zdravotnická organizace uvedla, že od uzavření příměří bylo při izraelských útocích v Libanonu zabito nejméně 608 lidí.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Židovský stát na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih sousední země, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.