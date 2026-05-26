Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.
Syrské úřady rovněž zadržely 18 podezřelých z údajné účasti na Asadově programu chemických zbraní, mezi nimiž jsou i vysoce postavení vojáci, politici a technici, jak dle Reuters uvedl Muhammad Katúb, stálý zástupce Sýrie při Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu.
Sýrie již v polovině března představila plán na odstranění chemických zbraní ze svého území, který chce realizovat s podporou řady západních zemí.
Prohledat bude nutné dle prohlášení syrského velvyslanectví při OSN na sto míst v Sýrii. Jedná se přitom o různé druhy objektů – od vojenských základen po laboratoře. Podle diplomatického zdroje, se kterým mluvila agentura Reuters, by mise mohla trvat řadu měsíců či několik let.
Omezené informace
Nová vláda v Damašku, která vznikla po svržení Asada, tvrdí, že má vůli se chemických zbraní zbavit. Noví vládní představitelé mají však o chemických zbraních bývalého režimu omezené informace.
Režim Asadů budoval arzenál chemických zbraní několik desetiletí. Sýrie se stala členským státem OPCW v roce 2013 poté, co čelila silné mezinárodní kritice za chemický útok v oblasti Ghúta nedaleko Damašku, kterou tehdy ovládaly povstalecké skupiny. Při tomto útoku zemřely stovky lidí, podle některých zdrojů bylo obětí až 1700. Asad zodpovědnost odmítl a připsal ji povstalcům.