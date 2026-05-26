Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.

Syrské úřady rovněž zadržely 18 podezřelých z údajné účasti na Asadově programu chemických zbraní, mezi nimiž jsou i vysoce postavení vojáci, politici a technici, jak dle Reuters uvedl Muhammad Katúb, stálý zástupce Sýrie při Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu.

Sýrie již v polovině března představila plán na odstranění chemických zbraní ze svého území, který chce realizovat s podporou řady západních zemí.

Prohledat bude nutné dle prohlášení syrského velvyslanectví při OSN na sto míst v Sýrii. Jedná se přitom o různé druhy objektů – od vojenských základen po laboratoře. Podle diplomatického zdroje, se kterým mluvila agentura Reuters, by mise mohla trvat řadu měsíců či několik let.

Omezené informace

Nová vláda v Damašku, která vznikla po svržení Asada, tvrdí, že má vůli se chemických zbraní zbavit. Noví vládní představitelé mají však o chemických zbraních bývalého režimu omezené informace.

Režim Asadů budoval arzenál chemických zbraní několik desetiletí. Sýrie se stala členským státem OPCW v roce 2013 poté, co čelila silné mezinárodní kritice za chemický útok v oblasti Ghúta nedaleko Damašku, kterou tehdy ovládaly povstalecké skupiny. Při tomto útoku zemřely stovky lidí, podle některých zdrojů bylo obětí až 1700. Asad zodpovědnost odmítl a připsal ji povstalcům.

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Aktuálně z rubriky Svět

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu – z loňských osmnácti na současných devět. V úterý to napsal deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters.
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. V úterý o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelská média. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Čtyři lidé, včetně dvou dětí ve věku dvanácti a patnácti let, zahynuli v úterý ráno při srážce rychle jedoucího vlaku se školním minibusem na železničním přejezdu na severu Belgie. Ostatních pět dětí, které ve voze cestovaly, utrpělo těžká zranění a byly hospitalizovány v kritickém stavu, píší agentury s odvoláním na tamní úřady. Podle nich okolnosti nehody či její příčina zůstávají nejasné.
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v Česku v souvislosti s převozem zakázaných látek, tvrdí, že duchovní byl propuštěn. Účet dále uvádí, že obvinění proti Ilarionovi úřady nevznesly. Rusko předtím předalo českému diplomatovi proti zadržení duchovního důrazný protest.
Švýcaři budou hlasovat o omezení migrace. Kritici připomínají zkušenost s brexitem

Brexit měl pro migraci nečekané důsledky. Zatímco Švýcarsko debatuje o iniciativě zaměřené na omezení imigrace, která by mohla ohrozit volný pohyb osob mezi Švýcarskem a Evropskou unií, někteří vyzývají k tomu, aby se země poučila z toho, co se stalo na druhé straně Lamanšského průlivu.
