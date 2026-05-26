Federální soud zablokoval Alabamě nové volební obvody zvýhodňující republikány

Americký federální soud v úterý zakázal státu Alabama použít ve volbách do Sněmovny reprezentantů novou mapu volebních obvodů, která by mohla zvýhodnit republikány, informovala světová média. Překreslení počítalo se zrušením jednoho ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo, které z velké části volí demokraty. Podle soudců nová mapa tyto voliče záměrně diskriminuje.
Afroameričané tvoří přitom zhruba čtvrtinu obyvatel Alabamy. Očekává se, že se republikáni odvolají k Nejvyššímu soudu USA, v němž má konzervativní křídlo většinu.
„Nevidíme žádný důvod, proč bychom měli od obyvatel Alabamy vyžadovat, aby ve volbách v roce 2026 hlasovali na základě plánu rozdělení volebních obvodů, který je poznamenán úmyslnou diskriminací podle rasy,“ uvedli ve svém prohlášení soudci. Jejich prozatímní rozhodnutí nařizuje Alabamě, aby se v následujících volbách řídila mapou obvodů schválenou pro volby v roce 2024, která zahrnuje zmíněné dva volební obvody s černošskou většinou, jež jsou v současné době v rukou demokratů.
Jedná se o nejnovější vývoj ve vlně překreslování volebních obvodů, která se v poslední době ve Spojených státech odehrává. Například ve státě Louisiana republikánský guvernér Jeff Landry odložil na léto volby plánované na 16. května, aby mohli zákonodárci státu projednat nový volební obvod pro Sněmovnu reprezentantů, který by zrušil volební okrsek s převahou černošského obyvatelstva. V Jižní Karolíně zvažuje legislativa, vedená republikány, plán, který by mohl anulovat hlasy z plánovaných červnových voleb a místo toho uspořádat v srpnu nové hlasování podle upravených obvodů, což by mohlo zvýšit šance republikánů na získání dalšího křesla.
Neúspěšný pokus ve Virginii
Překreslit volební obvody se pokusili ve svůj prospěch také demokraté ve státu Virginia. Nejvyšší soud USA však před dvěma týdny jejich návrh změny rozvržení obvodů v nadcházejících volbách do Sněmovny reprezentantů zamítl.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Donald Trump loni vyzval státy vedené „jeho“ republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období, píše AFP. Jako první se touto cestou vydal Texas, kde mají po úpravách získat navíc křesla republikáni. Kalifornie reagovala hlasováním, jehož cílem je naopak poskytnout další křesla demokratům.
Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a dodnes opakovaně tvrdí, že jeho prohra s demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách roku 2020 byla výsledkem rozsáhlých podvodů. Soudy, úředníci ani jeho vlastní administrativa dosud nenašly žádné důkazy o podvodech, které by změnily výsledek.