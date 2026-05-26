VideoLimit na rozpravu či důstojné oblečení. Ve slovenském parlamentu platí nová pravidla


před 1 hhodinou
Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.

Aktuálně z rubriky Svět

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
15:52Aktualizovánopřed 19 mminutami

VideoRusové dál ničí Donbas, „zóna smrti“ se zvětšuje

Evropská unie, Německo, Norsko a Nizozemsko si předvolaly ruské zástupce kvůli pondělní výhrůžce systematickými údery na Kyjev a výzvě, aby cizinci ukrajinskou metropoli opustili. Rusko zesiluje tlak i na bojišti a dál destruuje Donbas, jehož získáním Moskva podmiňuje ukončení války. „Zóna smrti“, kde útoků přibývá, se rozšiřuje. Mnozí už dnes počítají s tím, že na podzim budou města neobyvatelná. Na místě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 26 mminutami

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic, uvedl server Times of Israel (ToI). Podle agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý potvrdil, že izraelské jednotky převzaly kontrolu nad „strategickými oblastmi“. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
Federální soud zablokoval Alabamě nové volební obvody zvýhodňující republikány

Americký federální soud v úterý zakázal státu Alabama použít ve volbách do Sněmovny reprezentantů novou mapu volebních obvodů, která by mohla zvýhodnit republikány, informovala světová média. Překreslení počítalo se zrušením jednoho ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo, které z velké části volí demokraty. Podle soudců nová mapa tyto voliče záměrně diskriminuje.
Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.
Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
