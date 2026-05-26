Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.